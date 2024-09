Signature de contrats pour la reconstruction de l’hôpital St. Jude

St. Lucia Times

Vendredi, Construction & Industrial Equipment Limited (CIE) et Arab Towers Contracting Company ont officiellement signé des contrats pour entreprendre la mise en œuvre et les travaux civils pour la poursuite de la reconstruction de l’hôpital St.Jude.

Caribbean Consulting Engineers Limited et Dar Al Omran ont également signé des contrats pour la conception et la supervision du projet, baptisé Projet de reconstruction de l’hôpital St Jude (SJHRP).

Lors de la cérémonie de signature, le Premier ministre Philip J Pierre a déclaré que les entreprises impliquées avaient de l’expérience dans la construction d’hôpitaux.

Il a annoncé que “le contrat de supervision s’élève à 2,9 millions de dollars”, tandis que le contrat de mise en œuvre et de travaux “est évalué à 63 millions de dollars”.

En ce qui concerne la sélection des entreprises, Paul Hilaire, secrétaire permanent du ministère du développement économique, a déclaré : “Les processus d’appel d’offres et de passation de marchés ont été menés dans la plus grande transparence et équité, la sélection de nos consultants et entrepreneurs en coentreprise étant le résultat d’un processus hautement compétitif. Cela nous a permis de choisir des partenaires qui non seulement répondaient à nos attentes élevées en termes de qualité, mais qui offraient également le meilleur rapport qualité-prix pour l’investissement important que nous sommes sur le point de réaliser.”

Les joint-ventures avec des entreprises saoudiennes pour la construction de l’hôpital font partie de l’accord qui a vu l’administration Pierre signer un prêt de 75 millions de dollars US du Fonds saoudien pour le développement en août 2023.

Lors de la cérémonie de signature, le Premier ministre Pierre a révélé que l’engagement financier est un prêt de 20 ans, avec un taux d’intérêt de 2 % et une période de grâce de 5 ans.

Il a mis l’accent sur la composante climatique de l’accord, en déclarant : “Nous pouvons demander une renégociation et un report des intérêts et des accords principaux pendant une période de catastrophe.”

M. Pierre a expliqué comment les 63 millions de dollars empruntés pour la mise en œuvre et les travaux de génie civil devraient être déboursés.

Au cours de cette analyse, Pierre a noté qu’une structure, souvent appelée “la boîte” par le gouvernement actuel, qui était en cours de construction par l’ancienne administration dirigée par Allen Chastanet et qui devait éventuellement servir de nouvel hôpital St-Jude, mais qui n’a pas été achevée lorsque le parti a perdu les élections générales de 2021, sera incluse dans le SJHRP.

Pierre a expliqué : “…les travaux de l’aile est s’élèvent à 10,7 millions de dollars ; le bâtiment chirurgical à 9,7 millions de dollars ; la blanchisserie, la cuisine et l’équipement médical à 8,5 millions de dollars ; les travaux extérieurs et l’électricité à 15,3 millions de dollars, l’isolation climatique à 6,3 millions de dollars”.

Il a ajouté : “…les quartiers des volontaires, le gymnase, les bâtiments de l’ambulance et de la morgue 4,4 millions USD ; les travaux de l’aile sud, y compris le plafond et les travaux de protection 1 million USD”.

Pierre a ajouté : “Les travaux de l’aile sud englobent ce que l’on appelle communément “la boîte”. Nous protégerons cette structure pour une utilisation future”.

D’autres postes, dont “les imprévus et l’entretien d’un an pour les pièces détachées et les fournitures, soit 7,9 millions de dollars”, ont également été pris en compte, précisant que “l’équipement comprendra 4,1 millions de dollars”.

Lors de son allocution à la cérémonie, le PDG du Fonds saoudien pour le développement, S.E. Sultan Abdulrahman A. Almarshal, a indiqué que le nouvel hôpital aura “une capacité d’environ 100 lits”.

Almarshal a révélé que “l’hôpital sera également construit avec une meilleure résilience climatique, assurant ainsi sa durabilité à long terme”.

En ce qui concerne la date à laquelle l’hôpital St. Jude reconstruit sera ouvert sur son site d’origine, le Premier ministre a déclaré : “Je ne dirai pas quand. Je dirai dans un avenir proche.

