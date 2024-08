Sint Maarten, de nouvelles € élections.

Pour la deuxième fois cette année, les électeurs de Sint Maarten décideront de leur futur gouvernement lors des élections parlementaires d’aujourd’hui.

L’île néerlandaise des Caraïbes compte 22 747 électeurs.

Le vote commence à 8 heures et se termine à 20 heures.

L’élection a été déclenchée après que le gouvernement de coalition dirigé par le Premier ministre Luc Mercelina a perdu sa majorité au Parlement.

Sint Maarten a récemment tenu ses élections parlementaires de 2024 le 11 janvier.

Les partis politiques en lice sont le Mouvement d’action Soualiga (SAM), l’Alliance nationale (NA), l’Empire Culture Empowerment Association (ECE), le Parti démocratique (DP), le Mouvement Oualichi pour le changement (OMC), le National Opportunity Wealth (N.O.W.), le Parti du peuple uni (UP), le Parti pour le progrès (PFP) et l’Unified Resilient Sint Maarten Movement (URSM).

Les membres du Parlement sont élus à la représentation proportionnelle. À Sint Maarten, il y a 15 sièges parlementaires, dont huit sont nécessaires pour former une majorité.

Entre-temps, un communiqué a été publié dimanche pour informer le public qu’une interdiction de consommer de l’alcool est désormais en vigueur dans le cadre des élections législatives de 2024. L’interdiction d’alcool est entrée en vigueur le dimanche 18 août à 18 heures et restera en vigueur jusqu’au mardi 20 août 2024 à 6 heures.

L’interdiction de consommer de l’alcool est conforme à l’article 1 du règlement général de police et à l’article 56, premier paragraphe, de l’ordonnance nationale sur les licences.

Il est interdit à quiconque de vendre, de livrer et/ou de fournir toute boisson alcoolisée à partir de magasins, d’entrepôts, de locaux ou d’autres établissements.

Les hôtels et les établissements d’hébergement sont exclus du premier paragraphe, étant entendu qu’il n’est pas permis de vendre, de livrer et/ou de fournir des boissons alcoolisées, sauf exclusivement à leurs propres clients qui ne sont pas des résidents.

Le premier paragraphe exclut également les établissements situés à l’aéroport international Princess Juliana et à Port Sint Maarten, étant entendu qu’il n’est pas permis de vendre, de délivrer et/ou de fournir des boissons alcoolisées, sauf exclusivement aux résidents non résidents, aux passagers en partance ou en transit.

