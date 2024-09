St. Lucia Times

L’ancien secrétaire général du Commonwealth, Sir Shridath Ramphal, est décédé, ont confirmé vendredi des membres de sa famille.

Né le 3 octobre 1928 à New Amsterdam, en Guyane britannique (aujourd’hui Guyana), Sir Shridath a été salué comme une figure aux réalisations remarquables et un symbole d’espoir et d’unité durables pour le Commonwealth et les Caraïbes.

Outre le poste de secrétaire général du Commonwealth, il a occupé plusieurs autres fonctions prestigieuses.

Il a notamment été procureur général adjoint de la Fédération des Indes occidentales, ministre de la justice et des affaires étrangères de la Guyane, chancelier de l’université de la Guyane, de l’université des Indes occidentales et de l’université de Warwick.

Il a été président de l’Union mondiale pour la nature, conseiller spécial à la conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement et négociateur en chef pour les Caraïbes sur les relations économiques extérieures.

Irfaan Ali, a déclaré que la disparition de Sir Shridath marquait la fin d’une ère non seulement pour la Guyane, mais aussi pour les Caraïbes et le Commonwealth des Nations.

“Nous pleurons la perte d’un homme d’État exceptionnel, d’un régionaliste par excellence et d’un internationaliste engagé”, a déclaré M. Ali.

Le président de la Guyane a déclaré que la vie de Sir Shridath avait été un service “magnifique” rendu à sa patrie, à la région et au monde.

De même, le Premier ministre de la Barbade, Mia Mottley, a fait remarquer que Sir Shridath, né en Guyane, a laissé une empreinte formidable dans pratiquement toutes les nations de la région.

“Si quelqu’un a jamais marché parmi nous et mérité le titre d’homme des Caraïbes, c’est bien Sir Shridath Ramphal”, a déclaré Mme Mottley.

Dans le même temps, si nous avions besoin d’une définition du terme “citoyen du monde”, il nous suffirait de jeter un coup d’œil au curriculum vitae de Sir Shridath”, a-t-elle fait remarquer.

