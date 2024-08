Soley Kouche remporte la Quinzaine de la gastronomie

St.Lucia Times

Par

Tony Nicholas

L’année dernière, l’Autorité touristique de Sainte-Lucie (SLTA) a annoncé la Quinzaine gastronomique du carnaval de Sainte-Lucie, au cours du mois de juillet.

Cet événement culinaire visait à célébrer le carnaval de Sainte-Lucie dans le secteur de la restauration en attirant les amateurs de cuisine pendant cette période pour qu’ils se délectent de la cuisine des restaurants locaux.

L’objectif était de faire goûter aux locaux et aux visiteurs la diversité de l’offre culinaire de l’île, tout en leur donnant l’occasion de découvrir de nouvelles expériences gastronomiques.

Selon les organisateurs, tout au long de l’événement, les restaurants participants de l’île attireront les clients avec des menus à prix fixe et des cocktails spécialement conçus pour mettre en valeur les talents et la créativité de leurs chefs.

La quinzaine gastronomique du carnaval a été réintroduite cette année et, cette fois, les convives ont été invités à voter pour leur expérience culinaire préférée.

Le lundi 12 août 2024, la SLHTA et la SLTA ont organisé une brève cérémonie de remise des prix pour annoncer les gagnants.

La cérémonie s’est déroulée dans la salle de conférence de la SLTA.

Étaient présents le PDG de la SLHTA, Noorani Azeez, le directeur de la SLHTA, Wadi Zakhour, le chef du marketing de la SLTA, Dexter Percil, le responsable du marketing, Chris Gustave, et les représentants des restaurants gagnants.

La quinzaine gastronomique du carnaval 2024 s’est achevée le 20 juillet et a réuni sept restaurants proposant une grande variété de menus.

Le restaurant Amici s’est classé troisième, le Big Chef Steakhouse deuxième et le restaurant Soley Kouche, situé à Choiseul, vainqueur.

Après l’annonce, Dexter Percil, responsable du marketing à la SLTA, a expliqué que l’idée était de créer une expérience culinaire locale pendant la plus grande période d’arrivée des touristes, le carnaval.

“En partenariat avec la SLHTA, nous avons pu attirer certains des principaux restaurants et les avons encouragés à utiliser des produits locaux dans leur menu et à présenter des chefs en devenir”, a déclaré M. Percil.

“La relation que nous construisons avec la SLTA et la manière dont nous coopérons pour mener des initiatives en direction des membres des parties prenantes sont également très importantes pour nous, de sorte qu’en tant que destination, nous les impliquons pour nous assurer que nous travaillons ensemble comme une seule et même unité”, a ajouté M. Percil.

Il a ensuite remercié tous les restaurants participants d’avoir soutenu l’idée et félicité les gagnants.

Paradoxalement, alors que la plupart des événements du carnaval se sont déroulés dans le nord, de nombreux restaurants situés en dehors de ce paramètre semblent avoir bénéficié d’une certaine attention.

La SLHTA et la SLTA discutent déjà de la manière dont l’événement pourrait être réorganisé et éventuellement déplacé dans le cadre du mois du patrimoine créole, en octobre, pour devenir un plus grand festival de la gastronomie et du rhum, dont l’ingrédient phare serait le chocolat local..

J’aime ça : J’aime chargement…