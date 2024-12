Solidarité du Groupe des Outre-mer du CESE avec Mayotte après le cyclone CHIDO

Le Groupe des Outre-mer du CESE exprime sa solidarité avec les mahoraises et les mahorais après le passage du cyclone CHIDO

Les conseillers du Groupe des Outre-mer du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE) suivent depuis le samedi 14 décembre 2024, la situation à Mayotte après le passage du cyclone CHIDO. Les nombreuses pertes humaines, la dévastation de tout un territoire et la crise humanitaire qui se profile, plongent cette collectivité dans une situation critique et sans précédent. ​

Nous exprimons de nouveau notre immense tristesse et toute notre solidarité à nos deux collègues du CESE ainsi qu’à l’ensemble des habitants de Mayotte.

Nos pensées vont vers toute la population en détresse, lesvictimes, leurs familles et les sinistrés. Nous exprimons aussi nos encouragements et notre gratitude aux services de secours, aux services de l’Etat et aux organisations de la société civilequi sont à pied d’œuvre sur le terrain pour secourir la population et leur apporter les aides de première nécessité dans conditions particulièrement difficiles.

Nous saluons également le concours des acteurs de La Réunion dans la gestion de cette crise.

Si l’heure est au déploiement des moyens humains et matériels pour répondre aux urgences et apporter les premiers secours, ces dispositifs devront s’accompagner ensuite, de la mise en place d’une Délégation interministérielle pour la reconstruction de Mayotte. Bien que ravagé, nous savons combien la population saura faire preuve de résilience mais qu’à la condition d’un soutien plein et entier de l’Etat à investir dans le développement durable de ce territoire.

Les conseillers du Groupe des Outre-mer ne manqueront pas de participer activement au mouvement de solidarité nationale qui se met en place pour être aux côtés de nos compatriotes de Mayotte.

pour le CESE

Le Président, Pierre Marie-Joseph

