Sport : le club de natation du françois fête ses 20 ans

Le “François Natation Club” fête ses 20 ans en grand cette année. Connue pour son engagement dans la compétition et son accueil familial, l’institution a su marquer deux décennies de succès. Pour célébrer cet anniversaire, le club organise une compétition intergénérationnelle ce dimanche 16 juin, mettant en lumière ses jeunes talents et vétérans passionnés.

Depuis fort longtemps, Le François a abrité un club de natation dynamique et engagé. Ce club, héritier de deux précédentes structures nautiques, s’est forgé une solide réputation grâce à son orientation vers la compétition et son accueil chaleureux de membres de tous âges. Aujourd’hui, le “François Natation Club” s’apprête à célébrer son 20e anniversaire, marquant deux décennies de succès et de dévouement.

Un club qui évolue au fil des générations

Le club de natation du François est une institution avec une forte orientation vers la compétition. Il se distingue par ses trois sections de compétition, accueillant des membres de tous âges, des enfants dès 7-8 ans aux vétérans de 70 ans. Il propose également des sessions de perfectionnement pour les adolescents et les adultes, permettant à chacun de progresser à son rythme. Grâce à une équipe d’entraîneurs dévoués et à l’implication des parents, le club a su instaurer une dynamique positive et enrichissante. En plus des entraînements réguliers, il organise des stages, y compris à l’étranger, pour offrir des opportunités supplémentaires de développement et de perfectionnement à ses membres.

Au fil des années, le “François Natation Club” a collectionné les moments forts et les succès marquants. Parmi les plus notables, la qualification régulière de jeunes nageurs aux championnats de France, qui fait la fierté de tout le club. En 2021, le club a connu une année exceptionnelle en se classant parmi les meilleurs lors des compétitions nationales, consolidant ainsi sa réputation d’excellence. Chaque année, les compétitions locales et régionales voient les membres du club monter sur les podiums, célébrant des victoires individuelles et collectives.

“Le respect et la bienveillance sont au cœur de notre club,”

affirme Martine Liançon, présidente du Club de natation du François. “Nous sommes un club familial où chacun se connaît et veille sur l’autre. L’important est que chaque membre se sente bien et puisse s’épanouir pleinement.”

Une célébration pour marquer fêter les 20 ans

Pour célébrer ses 20 ans, le Club de natation du François organise une fête grandiose ce dimanche 16 juin. Au programme, une compétition intergénérationnelle où les plus jeunes auront l’opportunité de nager aux côtés des vétérans est prévue. Les catégories juniors, dont certains se préparent pour les championnats de France, tiendront les chronos. Cette journée sera une occasion en or de renforcer les liens au sein de la communauté nautique. Cela se déroulera au siège du club, à la piscine municipale de la commune, au Quai presqu’île.

En regardant vers l’avenir, le club envisage de continuer à croître et à évoluer tout en maintenant ses standards élevés d’excellence sportive et de développement personnel. C’est avec enthousiasme que le club nourrit l’ambition de voir ses membres accéder toujours plus haut dans les niveaux de compétition.

Thibaut Charles

