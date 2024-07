Sprinter, marin et nageurs confirmés dans l’équipe olympique des îles Caïmans Les “Fab Four” en route pour Paris

Cayman Compass

Par James Whittaker –

Les îles Caïmans enverront quatre de leurs plus brillants jeunes talents aux Jeux olympiques, la superstar de la natation Jordan Crooks représentant le meilleur espoir de médaille des îles depuis une génération.

Sa sœur Jillian Crooks, qui participe à ses deuxièmes Jeux olympiques à seulement 18 ans, le sprinter Davonte Howell, également âgé de 18 ans, et la navigatrice Charlotte Webster le rejoindront dans l’avion qui les emmènera à Paris.

L’équipe des îles Caïmans a été confirmée mercredi, à moins de trois semaines du début de la fête du sport dans la capitale française.

Jillian Crooks et Howell ont été les derniers noms à être intégrés à l’équipe au cours de la semaine dernière.

Travailler dur, nager vite

Crooks représentera Cayman dans le 100m nage libre.

Elle a déclaré qu’elle ne s’était pas fixé d’objectifs spécifiques, mais qu’elle prévoyait de “travailler dur et de nager vite”.

Le mantra de Jillian Crooks, “travailler dur et nager vite”, a porté ses fruits. – Photo : Seaford Russell Jr

Elle a ajouté : “Je veux mettre tout le travail que j’ai fait à l’entraînement dans cette course. Je ne pense qu’à aller là-bas et à faire la course”.

Elle a déclaré que ce sera une grande expérience d’avoir son frère à ses côtés. Elle espère qu’ils continueront à apprendre l’un de l’autre et à se soutenir mutuellement, comme ils le font depuis leur enfance.

“Mon objectif est de prendre du plaisir dans ce sport et de continuer à lui rendre la pareille.

Sur un nuage

Le sprinter Davonte Howell est un autre athlète dont la place dans l’avion n’a été finalisée qu’au dernier moment. Howell, qui a réalisé un record personnel de 10,09 secondes aux Bahamas le mois dernier et qui est deux fois champion de la CARIFTA, participera à l’épreuve la plus célèbre des Jeux Olympiques, le 100m.



Davonte Howell. – Photo : Seaford Russell Jr

Il a déclaré que concourir à Paris était un moment dont il rêvait depuis qu’il était un petit garçon.

“Ces deux derniers jours, j’étais sur un nuage”, a-t-il déclaré en apprenant qu’il avait été sélectionné dans l’équipe et qu’il suivait les traces de l’un de ses héros, Usain Bolt, qui a lui aussi participé à ses premiers Jeux olympiques lorsqu’il était adolescent.

“Je pense à Paris depuis que j’ai 10 ans”, a déclaré Howell.

“C’est un objectif que mon père m’a fixé depuis longtemps. Nous regardions la télévision quand j’avais 10 ans et il m’a dit … 2024, tu seras là”.

L’espoir d’une médaille ?

Jordan Crooks, qui arrive aux Jeux après une saison universitaire record, s’est qualifié pour les Jeux olympiques l’année dernière, grâce à ses performances aux Championnats du monde au Japon.

Crooks, le nageur caïmanais le plus rapide de tous les temps, a également remporté l’or aux Championnats du monde de la FINA (course courte) en 2022 dans un temps de 20,31 secondes, ce qui le place au quatrième rang des nageurs de course courte les plus rapides de l’histoire.



Jordan Crooks reçoit un accueil chaleureux de sa famille et de ses fans à son retour des Championnats du monde de la FINA à Melbourne en 2022. – Photo : Taneos Ramsay

Bien que de nombreuses personnes au sein de la communauté sportive et au sens large pensent que Crooks sera celui qui permettra aux îles Caïmans de remporter leur première médaille aux Jeux olympiques, il a dédramatisé la situation lors d’une récente interview accordée au Compass.

“J’essaie de ne pas me fixer d’objectifs spécifiques en termes de résultats ou de temps pour ce genre d’événements”, a-t-il déclaré. “J’aborde chaque épreuve avec l’objectif de nager aussi vite que possible et de ne pas me limiter à un résultat spécifique.

Un marin veut mettre Cayman sur la carte

L’équipe est complétée par la navigatrice Charlotte Webster, qui a participé à plus de 20 événements internationaux au cours des trois dernières années afin d’aider les îles Caïmans à obtenir un créneau de qualification.

Webster, qui s’entraîne déjà en France, a reconnu dans une récente interview accordée au Compass qu’elle serait en compétition avec des marins plus expérimentés.

La gouverneure Jane Owen a récemment soutenu et félicité Charlotte Webster pour avoir obtenu une place dans l’équipe olympique des îles Caïmans. – Photo de l’équipe : Fourni

“Même si j’aimerais beaucoup obtenir une médaille un jour, je pense que mes premiers Jeux olympiques seront difficiles, mais je vais donner le meilleur de moi-même et faire connaître les îles Caïmans, faire en sorte qu’il y ait une navigatrice des Caraïbes qui, malgré tous les obstacles, a fait ses preuves”, a déclaré Charlotte Webster.

Le Comité olympique envoie ses félicitations

L’équipe a été confirmée dans un communiqué de presse du Comité olympique des îles Caïmans, mercredi matin.

“Nous sommes très fiers de nos athlètes et nous avons hâte de les voir représenter les îles Caïmans sur la scène internationale”, a déclaré la présidente par intérim, Lori Powell.

“Ils ont consacré d’innombrables heures à s’entraîner, à voyager et à faire les sacrifices nécessaires pour atteindre le sommet du sport. Au nom du CIOC et des îles Caïmans, je les félicite”.

Paris 2024 se déroulera du 26 juillet au 11 août. Paris est la principale ville hôte, avec des épreuves organisées dans 16 autres villes de France et une à Tahiti.

