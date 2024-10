St. Lucia : Critiques Mitigées pour Jounen Kweyòl

St. Lucia Times

Par Tony Nicholas

28 octobre 2024

Les Saint-Luciens sortent d’un week-end kwéyòl mouvementé et les avis sont aussi variés que les influences sur notre patrimoine kwéyòl.

Jounen Kwéyòl Entenasyonal, ou Journée Internationale du Créole, est célébrée officiellement le 28 octobre dans les pays francophones créoles de Sainte-Lucie, de la Dominique, de la Martinique et de la Guadeloupe.

Cependant, ici à Sainte-Lucie, tout le mois d’octobre a été désigné comme le Mois du Patrimoine Créole, avec l’activité principale organisée le dimanche le plus proche du 28 octobre.

Cette année n’a pas fait exception, les activités ayant atteint leur paroxysme durant le week-end.



Vendredi dernier, des écoles aux entreprises, la preuve était présente dans la décoration qui mettait en avant le madras comme pièce maîtresse, ainsi que dans la nourriture, la musique et même dans les jeux traditionnels dans certains cas.

Puis, samedi, il y avait une ruée vers les vêtements créoles ainsi que des produits et condiments pour préparer des plats traditionnels tels que des dumplings, du thé au cacao, des acras, du bouyon, du porc, des salades, et bien plus encore.

La loi de l’offre et de la demande dicte que lorsque la demande dépasse l’offre, les prix tendent à augmenter, et c’était le cas. La laitue, les tomates, le hareng fumé, le poisson salé et les concombres semblaient tous plus chers que d’habitude.

De plus, ces augmentations de prix se sont également reflétées dans les prix des plats préparés dimanche, lorsque les trois communautés hôtes Anse La Raye, Dennery et Mon Repos ont accueilli des Saint-Luciens de différentes régions ainsi que des visiteurs pour partager leurs activités de la journée.



D’après tous les témoignages et même de notre propre perspective, Mon Repos, où la première activité de Jounen Kweyol a eu lieu il y a quarante ans, semblait avoir tiré son épingle du jeu.

Tout au long de la journée, il y avait des présentations culturelles sur la scène située sur le terrain de jeu de Patience. Il y avait également un certain nombre d’exposants sur le terrain voisin ; tandis qu’à une courte distance, une exposition porte ouverte avait lieu à “Place Sessene”, la maison de la regrettée reine de la culture de Sainte-Lucie, Sessene Descartes.

Cependant, deux principales plaintes ont émergé : celle du trafic intense et des prix de la nourriture.

Bien que beaucoup de ceux que nous avons interrogés aient dit qu’ils appréciaient les événements, certains ont déclaré qu’ils pourraient reconsidérer leur sortie l’année prochaine en raison des prix des aliments.

Lundi, le directeur du Folk Research Centre, Melchoir Henry, a reconnu les problèmes de circulation, qu’il considère toujours comme un défi.

« En dépit de cela, je pense que dans l’ensemble, du point de vue du FRC, les choses se sont très bien passées », a déclaré Henry au St. Lucia Times.

Lorsqu’on lui a demandé son avis sur les plaintes concernant les prix élevés des aliments, il a répondu que de telles questions échappaient au contrôle du FRC. « C’est comme tout autre événement, Carnaval, Jour de l’An, Jazz, où les vendeurs appliquent leurs différentes majorations en fonction de ce qu’ils estiment nécessaire pour réaliser un profit sur les dépenses qu’ils ont pu engager », a-t-il expliqué.

Il a également rappelé que les activités du Mois du Patrimoine Créole se poursuivent et englobent tout le mois d’octobre. Un certain nombre de communautés ont organisé des événements durant le mois, tels que des contes, des jeux traditionnels, des sewenal et des lessivages en rivière.

Le festival de La Marguerite ainsi que le concours national de chant kwéyòl faisaient également partie du Mois du Patrimoine Créole.

« L’incitation à faire visiter les communautés tout au long du mois n’a pas fonctionné comme nous le souhaitions cette année, mais c’est quelque chose que nous voulons continuer à encourager et à promouvoir davantage l’année prochaine », a déclaré Henry.

Il croit qu’avec un partenariat public/privé plus important et un soutien continu du grand public, le Mois du Patrimoine Kweyol peut véritablement devenir l’événement culturel national omniprésent que le FRC souhaite qu’il devienne.

