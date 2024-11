St. Lucia: Nouvelle application de collecte et de gestion des données de santé lancée

Et. Lucia Times

Par Keryn Nelson

L’application « i-screen »—un outil numérique conçu pour faciliter les dépistages de santé—a été officiellement lancée à Sainte-Lucie lundi.

Le déploiement de l’application fait partie du projet de renforcement des capacités pour la prévention et le contrôle des maladies chroniques métaboliques, qui a débuté à Sainte-Lucie en mars 2023.

Selon le ministre de la Santé, du Bien-être et des Affaires des Personnes Âgées, Moses Jn Baptiste, i-screen a été développé par l’unité d’information sur la santé de Sainte-Lucie en collaboration avec l’équipe des technologies de l’information de l’hôpital général Cathay à Taïwan.

Lors de la cérémonie de lancement, le ministre Jn Baptiste a déclaré : « Cet outil innovant est conçu pour faciliter les dépistages de santé lors de nos diverses activités communautaires et autres initiatives de sensibilisation. »

« L’application i-screen améliorera notre capacité en matière de dépistage pour la prévention des maladies et le diagnostic précoce, ce qui conduira à une meilleure gestion des résultats de santé. De plus, l’application rationalisera la collecte de données et facilitera le flux de travail pour le personnel de notre centre de bien-être. J’espère qu’il ne sera plus nécessaire de saisir manuellement chaque rencontre individuelle au retour dans les établissements », a ajouté Jn Baptiste.

Lors de l’événement, le ministre des Affaires étrangères de Taïwan, M. Lin Chia-Lung, a exprimé des sentiments similaires : « L’application permettra aux prestataires de soins de se concentrer davantage sur les soins aux patients et moins sur la paperasse. »

Le Premier ministre Philip J. Pierre a noté qu’il espère que le ministère de la Santé informera le public sur les capacités de l’application pour renforcer la confiance et encourager son utilisation. « Vous devez comprendre que cela représentera un grand changement de paradigme pour une personne âgée si vous entrez dans sa chambre avec une tablette—elle pourrait dire, ‘De quoi s’agit-il ?’ » a remarqué Pierre.

Pierre a ajouté : « Nous avançons vers la technologie… cette tablette est meilleure que le carnet ou le papier auxquels ils sont habitués. »

