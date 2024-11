St. Lucie. La grippe est là…

St. Lucia Times

Par Josiah St. Luce

Le Ministère de la Santé, du Bien-être et des Affaires des personnes âgées a publié un avis public concernant le début de la saison de la grippe, qui s’étend d’octobre à mars chaque année.

L’avis appelle la population à rester vigilante, car une augmentation des symptômes grippaux et respiratoires est attendue durant cette période.

Le Ministère a précisé que les symptômes de la grippe peuvent varier en intensité et incluent souvent : « fièvre, frissons et sueurs, toux, mal de gorge, nez qui coule ou congestion nasale, courbatures, fatigue, maux de tête et, dans les cas graves, essoufflement ».

La grippe est principalement causée par les virus Influenza A et B. Les symptômes apparaissent généralement de manière soudaine et peuvent être confondus avec ceux du rhume, bien que ceux de la grippe soient souvent plus intenses.

Cas confirmés et autres virus

« À ce jour, les virus Influenza A et B ont été confirmés chez des personnes consultant pour des symptômes respiratoires dans nos établissements de santé, les courbatures et la toux étant les symptômes les plus fréquents », a expliqué la responsable de la surveillance médicale, Dr Dana Dacosta Gomez.

Elle a ajouté que d’autres virus, comme le VRS (virus respiratoire syncytial) et la COVID-19, peuvent également provoquer des symptômes respiratoires similaires. Heureusement, le pays dispose des capacités nécessaires pour détecter ces virus.

Mesures préventives

Pour limiter la propagation des infections respiratoires, Dr Dacosta Gomez a souligné l’importance de mesures préventives :

• Se laver fréquemment les mains avec de l’eau et du savon ou utiliser un désinfectant à base d’alcool ;

• Éviter les contacts rapprochés avec les personnes malades ;

• Couvrir la bouche et le nez en cas de toux ou d’éternuements ;

• Désinfecter régulièrement les surfaces fréquemment touchées ;

• Rester chez soi en cas de malaise.

Importance de la vaccination

La responsable a également insisté sur l’importance de la vaccination, déclarant : « Le vaccin contre la grippe est disponible gratuitement dans nos centres de santé. Nous encourageons fortement les groupes vulnérables, comme les personnes âgées et celles atteintes de maladies chroniques, à se faire vacciner pour se protéger efficacement. »

Le vaccin saisonnier offre une protection contre les deux souches principales de la grippe, aidant à réduire les risques et la gravité de la maladie.

Le Ministère de la Santé invite toute personne présentant des symptômes respiratoires graves, tels que des difficultés à respirer, un essoufflement soudain, des douleurs thoraciques, une respiration rapide ou de la confusion, à consulter immédiatement le centre de santé le plus proche.

