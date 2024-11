St. Lucie: Pierre et Chastanet prévoient l’impact des élections américaines sur Sainte-Lucie

St. Lucia Times

Par Quinn St. Juste

Les dirigeants des deux principaux partis politiques de Sainte-Lucie, le Premier ministre Philip J. Pierre et le chef de l’opposition Allen Chastanet, ont tous deux commenté les grands changements potentiels dans la structure du pouvoir mondial.

Le monde nord s’apprête à connaître un changement majeur le 5 novembre, lorsque les États-Unis choisiront leur nouveau président.

La bataille politique oppose l’ancien président Donald Trump au vice-président actuel des États-Unis, Kamala Harris, lors de ce qui devrait être un jour de décision hautement conséquent en 2024.

Parmi les principaux sujets de discussion pour cette élection figurent les questions économiques, la politique étrangère et les droits de vote et la démocratie, qui pourraient tous avoir un impact sur les Caraïbes.

L’interconnexion des économies mondiales et des systèmes environnementaux signifie que les décisions prises dans des pays plus grands peuvent avoir des effets d’entraînement sur les économies, les environnements et les systèmes sociaux des petits États insulaires en développement.

À cet égard, le Premier ministre Pierre espère que la relation positive entre Sainte-Lucie et les États-Unis perdurera, quel que soit le nouveau dirigeant.

« Toutes les élections ont des conséquences », a déclaré Pierre jeudi. « Les élections américaines auront des conséquences non seulement pour Sainte-Lucie, mais pour le monde entier. Le monde entier attend avec impatience le résultat de ces élections. Sainte-Lucie attend aussi. Sainte-Lucie a été un ami traditionnel des États-Unis. Je ne vois aucune raison pour que cette amitié ne continue pas. Je pense que notre amitié se poursuivra avec les États-Unis, et nous espérons qu’il y aura de nouveaux investissements, plus d’investissements dans toute la région. Mais nous attendons, et nous accepterons les résultats quand ils arriveront. »

Lors d’une interview exclusive accordée à St. Lucia Times, le chef de l’opposition Allen Chastanet a noté qu’il croit que celui qui remportera les élections maintiendra des relations positives en matière de politique étrangère avec Sainte-Lucie.

« Je ne pense pas qu’il y aura des différences fondamentales entre les deux », a déclaré Chastanet. « Je pense que les Caraïbes entretiennent une relation assez stable avec les États-Unis et tous leurs alliés occidentaux. Je pense qu’avec le temps, et si nous sommes honnêtes les uns envers les autres, c’est lorsque les Républicains sont au pouvoir que nous avons tendance à voir un soutien plus spécifique pour la région. »

« Mais dans ce cas particulier, Kamala Harris est une nouvelle entité. Bien qu’elle ait été vice-présidente, elle n’a pas eu beaucoup d’influence sur la politique étrangère des États-Unis à l’époque. On peut espérer qu’avec son origine jamaïcaine, elle pourrait peut-être porter un peu plus d’attention à la région. Mais ce n’est pas quelque chose que nous avons vu de la part des démocrates dans le passé. »

Chastanet a également réagi aux affirmations selon lesquelles il serait d’une certaine manière en alignement manifeste avec les politiques et idéologies de Donald Trump, comme l’a mentionné l’ancien premier ministre trinidadien Keith Rowley l’année dernière, qualifiant le chef de l’opposition de « Trump tropical ».

Chastanet a noté que bien que son Parti des travailleurs unis (UWP) ait des liens historiques avec le Parti républicain américain, et qu’il partage des ressemblances physiques avec Trump, ses méthodes de gouvernance diffèrent de celles de l’ancien président américain.

« Je suppose que c’est en partie parce que je suis blanc. Car si quelqu’un examine les politiques du Parti des travailleurs unis, et en particulier les miennes, je ne pense pas que quiconque puisse conclure que mon style ressemble à celui de Donald Trump. Et, vous savez, j’ai entendu des gens faire des commentaires similaires à propos de Ralph Gonsalves à cause de sa couleur de peau. Donc cela peut sembler superficiel, mais à l’intérieur, c’est très différent. »

« Mais le Parti des travailleurs unis est aligné avec ce qu’on appelle l’Union démocratique internationale, un ensemble de partis politiques à travers le monde qui sont conservateurs. Le Parti républicain en fait partie, tout comme le Parti conservateur au Royaume-Uni. Il y a des partis en France et des partis du monde entier — plus de 140 membres de cette organisation, et il y a certaines choses que nous partageons », a déclaré Chastanet à St. Lucia Times.

Quel que soit le vainqueur des prochaines élections américaines, une chose est certaine : l’atmosphère politique mondiale semble prête à changer de manière dramatique.

J’aime ça : J’aime chargement…