St. Lucie- Royalton vient de rouvrir ces complexes tout compris à Punta Cana après une rénovation de 32 millions de dollars

Un est convivial pour les familles. L’autre est une escapade réservée aux adultes. Ils font tous deux partie de la collection Autograph de Marriott, situés sur une belle plage de Punta Cana.



Et ils viennent tous deux de rouvrir après une vaste rénovation de 32 millions de dollars.

Les Royalton Punta Cana et Hideaway at Royalton Punta Cana viennent de rouvrir après un important projet de rénovation qui a débuté en avril.

Quels sont les changements à connaître ?

Pour le Royalton Punta Cana, le plus grand changement a été les chambres et suites rénovées, ainsi que les espaces communs améliorés, un nouveau salon Diamond Club scintillant et un centre de convention amélioré.

Au Hideaway voisin, qui a déjà ouvert ses portes à la fin du mois dernier, les chambres ont été rénovées, tout comme les espaces publics de la propriété.

Les deux complexes ont vu leur programme culinaire révisé, avec de nouvelles « saveurs » et des bars et salons modernisés mettant l’accent sur les « cocktails artisanaux et spiritueux haut de gamme », selon l’entreprise.

C’est un changement excitant, car l’une des plus grandes forces de Royalton dans ses complexes de la région est son design. Peu importe où nous avons séjourné dans les propriétés de la marque, nous avons toujours été impressionnés par l’apparence et l’ambiance des complexes, des chambres aux piscines.

Hideaway at Royalton Punta Cana.

Royalton poursuit son expansion et sa modernisation dans les Caraïbes, y compris le lancement plus tôt cette année de son concept de complexe chic, réservé aux adultes, à Antigua (une propriété qui comprend des chambres sur l’eau).

Et les prix ?

Au Royalton Punta Cana, c’est en fait complet pour la première semaine de janvier. Un peu plus tard dans le mois, vous pouvez trouver des chambres à environ 481 $ par nuit, selon le site de Marriott.

Pour le Hideaway at Royalton Punta Cana, les tarifs commencent à environ 800 $ par nuit à partir de la première semaine de janvier.

Vous vous rendez à Punta Cana ? C’est l’un des aéroports les plus faciles d’accès (et l’un des meilleurs aéroports des Caraïbes, point final). Vous pouvez trouver plus d’options de vols bon marché sur Google Flights ici.

