St. Lucie : Secrets enfouis et drames familiaux s’embrasent dans Family Ties

La représentation du samedi 16 novembre de Family Ties par la compagnie Open Waters Theatre s’est clôturée sous des applaudissements retentissants dans un Centre Culturel National presque plein.

Écrite et mise en scène par Tito Adams, 35 ans, la pièce raconte avec intensité l’histoire de la famille Harris, un foyer de quatre personnes affrontant les tumultes liés aux passages à l’âge adulte des plus jeunes membres. Au cœur du drame, Sarah, interprétée par Keziah Annius, et Abby, jouée par Clairissa Robinson, ont livré des performances captivantes.

La pièce débute par une scène chargée d’émotions : Sarah, 16 ans, et Dereck, 17 ans, interprété par Richard Ashton, se retrouvent seuls dans la maison des Harris, confrontés à la révélation que Sarah est enceinte. Dès ce moment, l’intrigue progresse avec une intensité palpitante, semblable à un ballon qui se gonfle, frôlant l’éclatement inévitable.

La tension monte encore lorsque toute la famille Harris se réunit sous un même toit pour accueillir Abby et son nouveau partenaire, Jared, joué par Tevin Auguste. Fraîchement arrivée pour une visite, Abby, l’aînée des deux sœurs, met en lumière les dynamiques familiales qui rendent la transparence difficile au sein de leur foyer.

John Harris, le patriarche, est pasteur, et la famille jouit d’une réputation impeccable dans la communauté et la congrégation. Cependant, des fissures subtiles émergent dans la relation entre Abby et Jared, laissant entrevoir des troubles non exprimés qu’ils tentent désespérément de dissimuler.

Bien accueillie par le public, la représentation unique du samedi a donné vie à la troisième grande production de Tito Adams. Dès la scène d’ouverture, le public était suspendu à chaque mot, réagissant de manière audible et variée – choc, incrédulité, rires, déception, colère, et finalement acceptation ont traversé la salle.

Dans une interview précédente avec St. Lucia Times, Adams a révélé que le casting avait été sélectionné à travers un processus interne, s’appuyant sur ses relations personnelles et son réseau. Cette méthode semble avoir contribué à l’alchimie indéniable entre les acteurs, créant une atmosphère presque communautaire parmi le public, transformant parfois l’expérience en une interaction quasi participative. À plusieurs reprises, certains spectateurs, incapables de se retenir, lançaient des conseils aux personnages sur scène.

Les performances marquantes du reste de la distribution ont également captivé, notamment dans l’illustration des défis auxquels font face les parents cherchant à guider et protéger leurs enfants adolescents ou jeunes adultes.

Les parents Harris, Lydia et John, magistralement interprétés par Keri Franklin et Roger Hare, ont particulièrement brillé. Nicquan James a quant à lui incarné avec assurance James, le père sévère mais rassurant de Dereck, tandis que Porcia Gustave a apporté une touche flamboyante au rôle de Tante Ava, mère de Cindy, un esprit libre incarné avec charme par Imani Gaspard.

La performance de Tevin Auguste dans le rôle de Jared mérite une mention spéciale. Alors que Jared émerge comme un antagoniste, l’interprétation convaincante d’Auguste a laissé le public partagé, certains hésitant à applaudir lors du salut final, de peur de cautionner les actes de son personnage.

Enfin, le directeur et dramaturge Tito Adams lui-même est apparu dans le rôle d’Elijah, un ami de la famille et diacre, démontrant ses multiples talents.

La mise en scène de samedi soir était à la fois confortable et percutante, équilibrant habilement des commentaires sur des thèmes tels que la parentalité, le classisme et les traumatismes individuels, avec des dialogues explosifs et des éléments de production sobres. L’éclairage et la bande-son ont atténué l’intensité émotionnelle sans en diminuer la puissance, tandis que la simplicité du décor – une configuration à deux scènes sponsorisée par Courts – a permis des transitions fluides.

En résumé, Family Ties est une production véritablement plaisante et bien exécutée.

