St Lucie. SLNT aborde les préoccupations concernant l’exemption de TVA

Le Saint Lucia National Trust (Le Trust) souhaite répondre aux préoccupations récemment soulevées au Parlement lors des discussions sur l’exemption de TVA pour notre organisation.

Le Trust, établi le 26 septembre 1975 par un acte du Parlement, est un organisme statutaire dédié à la préservation du patrimoine de Sainte-Lucie – de nos paysages naturels et environnements marins à nos bâtiments historiques et sites culturels.

Notre législation fondatrice comprend d’importantes mesures de surveillance : le Premier ministre, en tant que ministre responsable du Trust, nomme deux représentants à notre Conseil tous les deux ans.

Ces représentants participent pleinement à la prise de décisions et maintiennent une communication directe avec le ministre. Lors de l’administration précédente, Mme Nancy Charles et M. Henry Amedee ont occupé ces fonctions.

Notre engagement envers la transparence est renforcé par nos obligations statutaires. Le Trust maintient des dossiers financiers détaillés, qui sont audités chaque année par des professionnels qualifiés. Ces états financiers audités sont présentés à la fois à notre Conseil et à nos membres lors de l’Assemblée générale annuelle, puis soumis au Premier ministre et au Département de surveillance des parastataux.

Pour accomplir notre mandat de conservation et nos obligations en vertu à la fois de la loi sur le Trust et du bail du Pigeon Island National Landmark, nous générons des revenus par divers canaux : subventions, dons, cotisations, frais d’entrée, locations d’installations et subvention gouvernementale. La subvention gouvernementale représente 35 % de nos revenus, dont 70 % sont spécifiquement alloués à la subvention des frais d’entrée pour les résidents de Sainte-Lucie au Pigeon Island National Landmark.

Notre travail est guidé par des plans stratégiques complets de dix ans qui équilibrent les objectifs de conservation avec la génération de revenus durables. Nous avons soumis notre plan stratégique actuel 2020-2030 au Bureau du Premier ministre en 2019.

Suite à la suspension de notre subvention et du financement pour la phase II du projet Walcott Place, génératrice d’emplois, nous avons soumis plusieurs propositions de financement entre 2018 et 2020, y compris des plans pour le développement d’une scène permanente au Pigeon Island National Landmark.

Il convient de noter que même durant les défis de la pandémie de COVID-19, lorsque nos revenus ont été considérablement impactés par la réduction des visiteurs internationaux, nous avons maintenu l’accès subventionné pour les résidents au Pigeon Island National Landmark, malgré l’absence de subvention.

Le Trust maintient un dialogue continu avec le gouvernement de Sainte-Lucie, les agences nationales et diverses organisations pour identifier les meilleures approches en matière de conservation du patrimoine et de gestion durable des ressources. Nous sommes reconnaissants de notre récente inclusion dans la liste des organisations exemptées de TVA et assurons au public que ce soulagement fiscal soutiendra directement nos efforts de conservation du patrimoine national.

Nous invitons chaleureusement tous les Saint-Luciens à assister à notre Assemblée générale annuelle 2024 et à envisager de devenir membres de cette importante organisation nationale. Pour plus d’informations, veuillez nous contacter à info@slunatrust.org ou appeler le +1758 452 5005.

SOURCE : Saint Lucia National Trust

