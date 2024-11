ST. MARTIN. CELEBRATION « UNITY FLAG » : Plus de 500 élèves dans les rues de Marigot pour un défilé haut en couleurs !

FAXINFO.

Dans le cadre de la célébration du « Unity Flag », plus de 500 enfants issus des différentes écoles maternelles et primaires du territoire ont défilé mercredi matin dans le centre-ville de Marigot.

Le « Unity Flag Day » célébré à Saint-Martin a été un véritable succès, mettant en lumière l’unité et l’identité de l’île à travers un défilé joyeux et coloré. Plus de 500 enfants des écoles maternelles et primaires ont pris part au défilé entre la rue de Hollande, rue de la République, et rue de la Liberté, arborant les couleurs du Unity Flag : vert, bleu, rouge et jaune, symbolisant la terre, la mer, le ciel, le sang du peuple et l’énergie du soleil. Cet événement a été rendu possible grâce à la collaboration entre les acteurs locaux, notamment Hélène Hanson, coordinatrice des BCD (Bibliothèque centre documentation) dans les écoles maternelles et primaires de Saint-Martin, le périscolaire de la Caisse Territoriale des Œuvres Scolaires (CTOS), la direction des actions culturelles de la COM ainsi que plusieurs associations de l’île.

En fin de matinée, les enfants ont présenté à la Halle des Sports de Marigot un spectacle vibrant de chants, poésies et danses, célébrant l’unité de l’île avec créativité et enthousiasme. Un bel hommage à l’identité collective de Saint-Martin. _AF

J’aime ça : J’aime chargement…