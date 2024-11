Ste. Lucie: Invasion Française pour le Yamaha Sunfest

St. Lucia Times

Tony Nicholas

Gros Islet, vendredi soir, était “ram”, comme on dit, lors de la nuit du vendredi 1er novembre.

En plus des navettes régulières des hôtels et des taxis, amenant les touristes habituels au lieu de rendez-vous du vendredi soir, de nombreux habitants participaient aussi à la fête.

Cependant, plus que cela, la fête de rue était grouillante de visiteurs provenant de Martinique et de Guadeloupe. Ils étaient là pour le premier Yamaha Sunfest, qui se tenait le lendemain.

Sans aucun doute, un bon lambi, du rum-punch et de la bière Piton à Gros Islet ont constitué un bon départ avant l’événement.

Le Yamaha Sunfest, lancé ici en août, devait avoir un impact positif sur les vendeurs, les fournisseurs et les hébergements, selon le ministre du Tourisme, Dr. Ernest Hilaire.

Events Saint Lucia était l’organisation principale responsable de la planification et de l’exécution du festival.

Le jour de l’événement, samedi 2 novembre, de fortes averses n’ont pas empêché de nombreux visiteurs français d’assister à l’événement. Pour certains, cela a peut-être été un bon répit face aux manifestations croissantes sur les prix des aliments et le coût de la vie dans les territoires français. (Recevoir un peu de “Zeb Wed” de Saint Lucia était également un bonus, nous a-t-on dit).

L’événement était prévu pour commencer à 10 heures, mais a débuté un peu plus tard, avec des performances du groupe français Koezion et des DJs Pro Style, DJ Chengz et Hyper D.

En début d’après-midi, de plus grands groupes de patrons français se rendaient au lieu de Pigeon Island – certains par bateau. Alors que beaucoup profitaient des eaux environnantes de Pigeon Island, d’autres se rapprochaient des bars ou de la scène pour le divertissement.

Les clients en maillot de bain étaient divertis par plusieurs DJs de Martinique, dont Natoxie et DJ Redsun, ainsi que Sir Lancealot et DJ Run it Red de Saint Lucia.

Les sets des DJs étaient entrecoupés de performances de plusieurs artistes français émergents comme Shanika, Le Wil, Deuspi et Shannon.

À mesure que le soleil se couchait, la foule grandissait, notamment avec l’arrivée de nombreux Saint-Luciens, convaincus que la pluie avait cessé.

Le DYP de Saint Lucia est monté sur scène et après avoir enflammé la foule, a présenté un casting d’artistes locaux. Ils comprenaient Lu City, Imran Nerdy, Ezra, Umpa, BlackBoy et Ricky T.

Avant le numéro final, Hollywood HP a animé la foule avant que l’artiste de dancehall jamaïcain au look débraillé, Kraff, ne monte sur scène, se produisant devant un public largement composé de jeunes fans.

Kalash, l’artiste français international qui a déjà performé à Saint Lucia, était l’acte principal et final. Au final, il a réussi à susciter une réaction considérable de la foule mouillée par la pluie, le soleil et le rhum, qui semblait avoir passé un bon moment dans l’ensemble.

