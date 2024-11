Ste. Lucie: « Start D Party » remporte le prix de la chanson la plus exportable

St. Luci Times

« Start D Party », interprétée par Imran Nerdy et produite par Vibez Productions, a remporté le prix de la « Chanson la plus exportable ».

L’annonce a été faite vendredi au bureau d’Export Saint Lucia, organisateur de la compétition.

En prévision de la saison chargée du Carnaval Lucian 2024, Export Saint Lucia a lancé la compétition de la « Chanson la plus exportable ». La récompense pour le gagnant inclurait un prix en espèces et une assistance dans le marketing mondial, a déclaré Export Saint Lucia.

À la fin de la saison des carnavals, cinq chansons ont été nominées. Il s’agissait de « Break Away » et « Damn Proud Lucian » de Sly, « Start D Party » d’Imran Nerdy, « Look Something to Talk About » de Ricky T et « Beyoutiful » d’Ezra D Fun Machine.

En annonçant le gagnant vendredi, la directrice générale d’Export Saint Lucia, Sunita Daniel, a expliqué le processus ayant abouti à la sélection d’un vainqueur.

« L’initiative est née d’une vision visant à amplifer les artistes saint-luciens sur la scène mondiale. Notre objectif était d’identifier et de promouvoir une chanson qui incarne l’essence unique de la culture saint-lucienne tout en résonnant à l’international », a déclaré Daniel.

« La sélection de la chanson gagnante a été réalisée par un vote en ligne, l’apport du Comité de Planification et de Gestion du Carnaval ainsi que notre propre contribution. Mais il était également très important pour nous d’obtenir l’avis de DJ internationaux et de ceux qui réservent des événements pour les carnavals internationaux », a-t-elle expliqué.

Les chansons ont été examinées pour leur composition musicale et leur arrangement, les paroles et le thème, la performance vocale et l’interprétation, la qualité de production, l’attrait interculturel et l’attrait promotionnel.

Selon la directrice générale d’Export Saint Lucia, les organisateurs de la compétition ont recueilli des retours d’informations de personnes impliquées dans le Carnaval de Miami, la fête du Travail à New York et le carnaval de Londres.

De plus, les organisateurs déclarent que les streams et les diffusions des chansons ont été évalués à Saint-Kitts, à la Dominique, à Grenade, à Antigua, aux Bermudes, à la Barbade, aux Îles Caïmans, à Saint-Vincent et à Grenade. Les stations de radio au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada et en Martinique ont également été surveillées.

« Il a été très difficile pour nous de parvenir à une sélection finale, car nous savons également que « Damn Proud Lucian » a beaucoup fait parler de lui. La seule raison pour laquelle « Start D Party » a pu l’emporter, c’est que la chanson la plus exportable devait également avoir un attrait international. Ainsi, au-delà de notre diaspora, au-delà des Saint-Luciens, le reste du monde devait également être très en phase avec cette chanson », a déclaré Daniel.

En acceptant le prix vendredi, Imran Nerdy a d’abord remercié tous ceux qui avaient soutenu non seulement sa musique, mais aussi la musique saint-lucienne dans son ensemble.

« C’est une grande expérience de remporter un prix comme celui-ci. Cela montre simplement que notre musique va au-delà de Saint Lucia et atteint ce marché mondial, que nous avons beaucoup œuvré à atteindre, grâce à Export Saint Lucia qui aide beaucoup dans ce domaine », a-t-il déclaré.

Imran Nerdy a reçu un chèque de 5 000 dollars EC de la part de la directrice générale d’Export Saint Lucia et bénéficiera d’un soutien supplémentaire pour promouvoir et commercialiser sa musique. Export Saint Lucia a déclaré que l’initiative se poursuivra en 2025 avec une catégorie supplémentaire. Le gagnant se produira également à l’Exposition universelle au Japon.

