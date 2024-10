Suriname : le gouvernement est ouvert à une plus grande implication de la Chine dans l’industrie pétrolière et gazière

CMCIl

Le gouvernement du Suriname espère que davantage d’entreprises chinoises s’impliqueront dans l’industrie pétrolière et gazière du pays après que l’entreprise publique Staatsolie a signé un contrat de partage de production avec PetroChina.

Peu de temps après la signature de l’accord, TotalEnergies, basé en France, a annoncé qu’il investirait plus de 10,5 milliards de dollars dans le premier projet pétrolier offshore du Suriname, le bloc 58.

PetroChina exploitera les blocs 14 et 15, Staatsolie détenant une participation de 30 % via sa filiale Paradise Oil Co (POC).

Les deux parties signeront également un accord d’exploitation conjointe concernant la répartition des coûts, des risques et des revenus découlant de l’exploration, du développement et de la production de pétrole et de gaz.

Les deux blocs ont été proposés dans le cadre de l’appel d’offres Suriname Shallow Offshore 2 2023-2024. Ils se situent dans la partie orientale du bassin Suriname-Guyane et bordent le bloc 52, qui contient des découvertes de pétrole et de gaz.

S’exprimant lors d’une cérémonie d’accueil de 171 immigrants chinois au Suriname, le ministre des Affaires étrangères, du Commerce international et de la Coopération internationale (Bibis), Albert Ramdin, a déclaré que le gouvernement était ouvert à une plus grande implication chinoise dans le secteur du pétrole et du gaz.

Il a déclaré que le président Chandrikapersad Santokhi, qui a parlé à plusieurs reprises des relations actuelles entre la Chine et le pays de la Communauté des Caraïbes néerlandophone (CARICOM), consulte régulièrement les entrepreneurs chinois et la communauté chinoise ici pour déterminer comment ils peuvent apporter une contribution encore plus grande au développement futur du pays.

Le consul de Chine au Suriname, Liu Zhenhua, a déclaré que la contribution de la communauté chinoise au Suriname ne pouvait être sous-estimée.

« Aujourd’hui, les supermarchés chinois sont présents partout au Suriname, dans tous les districts jusqu’à l’intérieur du pays. On trouve des commerces, des restaurants, des mines et des industries du bois, mais aussi des entreprises qui créent de grandes entreprises et occupent des postes au gouvernement », a déclaré Zhenhua.

« Nous devons continuer à diffuser la culture chinoise, renforcer l’amitié entre les deux pays, participer au développement économique et social du Suriname et apporter une contribution positive au développement ultérieur des relations sino-surinamiennes », a déclaré le diplomate chinois.

J’aime ça : J’aime chargement…