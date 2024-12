Susana Gallardo : Héritière, Femme d’Affaires et Influenceuse de la Scène Politique Espagnole, épouse de Manuel Valls.

Gallardo et Manuel Valls se sont rencontrés en 2018 à Minorque, dans un contexte difficile pour l’ancien Premier ministre français. Leur relation, fondée sur des valeurs partagées, a évolué rapidement, les menant au mariage en septembre 2019 sur cette même île.

Proche des milieux politiques et culturels, Susana Gallardo a joué un rôle clé dans la candidature de Valls à la mairie de Barcelone, utilisant son réseau et ses convictions pour l’appuyer dans sa stratégie politique.

Susana Gallardo, née en 1964, est une riche héritière et femme d’affaires espagnole, célèbre pour son mariage avec Manuel Valls depuis 2019. Héritière de l’entreprise pharmaceutique Almirall, fondée par son grand-père en 1943, elle a également marqué le monde des affaires par son mariage avec Alberto Palatchi, fondateur de la maison Pronovias, avec qui elle a eu trois enfants. Gallardo est une figure influente en Espagne, combinant son rôle dans des conseils d’administration de multinationales et son engagement dans des causes humanitaires.

La fortune de Susana Gallardo repose en grande partie sur son héritage familial. Almirall, les laboratoires pharmaceutiques dont elle est l’héritière, ont généré un chiffre d’affaires de 855 millions d’euros en 2019, consolidant son statut financier. En tant que vice-présidente de Pronovias, elle a contribué à renforcer la notoriété internationale de la marque, tout en diversifiant ses investissements dans des entreprises comme Unibail-Rodamco-Westfield, où elle a joué un rôle actif dans la gouvernance et la stratégie.

Engagement Humanitaire et Culturel

Gallardo s’est également distinguée par son implication dans des initiatives éducatives, culturelles et sociales. Membre du conseil d’administration de l’Université internationale de Catalogne et du musée de la Reine Sophie, elle participe activement à la promotion de l’éducation et de l’art. Ses contributions à des associations humanitaires et sa présence lors de galas de bienfaisance témoignent de son désir d’utiliser sa position pour des causes d’intérêt public.

Sa Vie Personnelle et son Influence Politique

Fervente opposante à l’indépendance de la Catalogne, Gallardo a marqué sa position lors du référendum de 2017, dénonçant les irrégularités du scrutin. Elle incarne une partie de la société catalane pro-espagnole et s’exprime avec force sur l’importance de l’unité nationale. Ce positionnement, partagé avec son mari, leur permet de consolider leur influence sur la scène politique espagnole et catalane.

Malgré son succès, Susana Gallardo a affronté plusieurs défis, notamment son divorce d’Alberto Palatchi en 2016, qui l’a amenée à réorienter sa carrière. Sa transition vers d’autres secteurs d’activité, comme la banque et l’immobilier, et son engagement dans des batailles d’actionnaires ont démontré sa capacité à naviguer dans des environnements complexes et à défendre ses intérêts.

Une Figure Incontournable

Susana Gallardo représente un modèle de femme d’affaires et de philanthropie en Espagne. Grâce à son réseau, ses engagements et sa résilience, elle continue d’exercer une influence notable dans les sphères économiques, culturelles et politiques, tout en partageant avec Manuel Valls une vision commune pour l’avenir.

