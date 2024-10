Symposium Régional sur les Statistiques Économiques et les normes CITI s’achève sur une volon

Leté affirmée d’améliorer la qualité des données

Communiqué de presse de l’OECO

Dans le but de renforcer les pratiques d’harmonisation des données dans la région, la Commission de l’Organisation des États de la Caraïbe Orientale (OECO) a organisé un Symposium sur l’Utilisation des Données Administratives pour Combler les Lacunes des Statistiques Économiques, du 24 au 26 septembre 2024. Ce symposium s’est concentré sur le rôle critique de la Classification internationale type, par industrie (CITI), ou ISIC (International Standard Industrial Classification), pour améliorer la qualité des statistiques économiques au sein des États membres.

Comparées aux enquêtes et recensements plus coûteux, les données administratives deviennent une source de données de plus en plus importante, rentable, fiable et riche pour les Bureaux Nationaux de Statistiques (BNS) afin de collecter des informations

Dans son discours au symposium, le Directeur général de l’OECO, Dr. Didacus Jules, a déclaré :

« Alors que nous poursuivons notre parcours d’intégration, nous ne pouvons qu’insister sur la nécessité de disposer de données fiables, opportunes et désagrégées. Les données sont le carburant qui alimente notre prise de décision. Elles nous indiquent à quel point nous progressons vers la libre circulation des personnes et des biens au sein de l’OECO, et à quel point nous mettons en œuvre efficacement le droit d’établissement dans nos États membres. Sans données précises et fréquentes, nos politiques régionales risquent d’être fondées sur des hypothèses plutôt que sur des preuves. »

Il a ajouté : « Les données administratives, à savoir les données déjà collectées par les agences gouvernementales telles que les services fiscaux, les offices de sécurité sociale et les registres d’entreprises, représentent une ressource riche, mais encore sous-utilisée. Si nous parvenons à exploiter ces données, à standardiser leur utilisation et à les rendre accessibles à des fins statistiques, nous pourrons réduire considérablement les coûts, améliorer la rapidité de nos données et renforcer la qualité des informations que nous en tirons. »

Le Symposium a réuni des statisticiens, des praticiens et des experts techniques des services nationaux de statistique des États membres de l’OECO, des agences de sécurité sociale, des services fiscaux , des registres des entreprises et des sociétés, ainsi que de la Banque centrale des États de la Caraïbe orientale (BCE). Les discussions ont porté sur l’importance d’une utilisation cohérente et correcte de la CITI pour saisir les principales activités économiques des entreprises, la politique et les décisions nationales, et pour obtenir des données économiques comparables entre les pays. Les discussions ont mis en évidence la collaboration essentielle entre les quatre agences nationales productrices de données pour contribuer à la qualité et à la disponibilité des indicateurs économiques et des statistiques officielles. ​

Dr. Gale Archibald, Chef de l’unité des Services Statistiques de la Commission de l’OECO, a souligné que :

« Le symposium fait partie d’un programme de soutien aux États membres de l’OECO pour réduire la charge des BNS et, à la place, concevoir et gérer des registres d’entreprises intégrés qui représentent avec précision la structure des économies de l’OECO, tant au niveau national que régional. »

Les participants ont également appris les applications pratiques de la CITI 4 et les avantages mutuels de son utilisation cohérente à travers les États membres. Le Symposium a souligné l’importance de préserver la qualité des données grâce à une meilleure coordination entre les agences nationales et a décrit des stratégies pour une gestion efficace des données.

Les discussions et activités lors du symposium ont mis en lumière les lacunes existantes dans les données administratives, et les participants ont élaboré des plans pour y remédier, à différents niveaux :

Niveau national : Créer un groupe de travail national composé de membres des quatre agences représentées afin d’améliorer la coordination. Ils discuteront des moyens de partager les données à l’aide d’accords, de partager les pratiques réussies, de comparer les données pour s’assurer que les entreprises ont les bons codes CITI, et travailleront avec les groupes de soutien aux entreprises pour expliquer pourquoi il est important que les entreprises décrivent avec précision leurs activités lors de l’enregistrement et de la création de comptes de sécurité sociale et de comptes fiscaux. Cela permettra de s’assurer que les entreprises soient correctement classées.

Niveau régional : La Commission de l’OECO, la BCE, la CARICOM et la BDC formeront un groupe régional pour normaliser les procédures et les lois, assurer l’utilisation correcte des classifications (y compris la transition vers la CITI 5), fournir une formation continue et souligner l’importance de la CITI auprès des décideurs.

Niveau international : Fournir des expertises et des ressources pour soutenir le développement continu des compétences.

Judell Simmons, du Service national d’assurance de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, a partagé son expérience au symposium :

« Je me sens plein d’énergie et déterminé à faire en sorte que lors de notre prochaine rencontre, nous ne soyons plus confrontés aux mêmes problèmes. Nous aurons mis en place des mesures qui réduiront les erreurs et l’incohérence, tant au niveau national que régional. »

Peggy Fraser-Brown, de la Sécurité sociale de Saint-Kitts-et-Nevis, a ajouté :

« Je dois dire que cette expérience a été extrêmement enrichissante. J’ai rencontré de nouvelles personnes et partagé des informations provenant de divers horizons. J’ai écouté d’autres parties prenantes et les problèmes auxquels elles sont confrontées. En tant que statisticiens, il est essentiel d’analyser les données et de les intégrer dans le système CITI. Merci encore pour cette opportunité. »

This symposium is an action item in the OECS Regional Strategy for the Development of Statistics 2016 to 2030; and was funded by the 11th European Development Fund-OECS Regional Integration Through Growth Harmonisation and Technology (RIGHT) programme. Learn more about its regional integration activities in the link.

Ce symposium est une action de la Stratégie régionale de l’OECO pour le développement des statistiques 2016-2030 ; et a été financé par le 11e Fonds européen de développement – Intégration Régionale de l’OECO par le biais de l’Harmonisation de la Croissance et de la Technologie (RIGHT). Pour en savoir plus sur les activités d’intégration régionale de l’OECO, cliquez sur le lien (anglais).

J’aime ça : J’aime chargement…