Teahupo’o Village du surf olympique.

Teahupo’o est un village situé sur la côte sud-ouest de Tahiti, en Polynésie française, célèbre pour sa vague de surf extrêmement puissante et dangereuse. Ce spot est renommé dans le monde du surf pour ses vagues massives et intenses, résultant d’une combinaison unique de récifs peu profonds, de la forme des vagues et de leur puissance brute. La vague de Teahupo’o est connue pour sa capacité à produire des tubes impressionnants, attirant ainsi les surfeurs les plus expérimentés.

Teahupo’o a été sélectionné comme site pour les épreuves de surf des Jeux Olympiques de 2024, qui se dérouleront à Paris. Ce choix a été fait en raison de la qualité exceptionnelle des vagues à Teahupo’o, offrant un environnement de classe mondiale et un défi pour les surfeurs olympiques. Bien que ce site soit éloigné de Paris, sa sélection met en avant le souhait de proposer des conditions de surf naturelles et emblématiques, illustrant la portée mondiale des Jeux Olympiques et l’intérêt pour les sites de surf légendaires.

