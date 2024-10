Teni Pascal, une influenceuse originaire de La Dominique

Dominica on line

Teni Pascal, une influenceuse de 38 ans originaire de Laplaine, en Dominique, s’est taillé une place de choix dans le domaine de la mode, en particulier dans le secteur des grandes tailles. Après avoir déménagé à Londres à l’âge de 18 ans, Teni a embrassé sa passion pour la mode et utilise maintenant sa présence sur les médias sociaux pour encourager les femmes, en particulier celles qui sont de grande taille. Grâce à son contenu engageant, elle promeut la confiance en soi et encourage les individus à s’exprimer à travers leur style personnel.

Son impressionnante trajectoire professionnelle l’a amenée à collaborer avec plusieurs grandes marques, dont Adidas, Fabletics, Boohoo, Shein, Next, The Curve Catwalk, Cider, Bravissimo, Mapiful, Monsoon, Snag Tights et Refinery29 UK. Récemment, Teni a été contactée par l’une des principales marques de vêtements grande taille du Royaume-Uni pour participer à deux campagnes publicitaires nationales axées sur les maillots de bain et le denim.

“C’est une grande affaire pour moi”, a-t-elle déclaré à DNO, ajoutant : “Je suis une personne très ambitieuse qui fait tout son possible pour réaliser ses rêves, et à force de travail, ils deviennent peu à peu ma réalité.”

Ces dernières campagnes ont été largement saluées par la communauté des grandes tailles, ce qui renforce encore son influence dans l’industrie.

La passion de Teni pour la mode va de pair avec son sens de l’émerveillement face à ses réalisations. Elle évoque souvent son parcours avec un mélange de gratitude et d’incrédulité, exprimant des sentiments tels que : “Je n’ai pas l’impression de travailler ; j’ai toujours un moment de “pincement”, comme si cela m’arrivait vraiment. Je ne suis qu’une fille de la Dominique !”.

Malgré son succès, elle reste profondément attachée à ses racines, déclarant fièrement : “JE SUIS UNE FEMME DOMINICAINE, et c’est pour cela que j’ai la sauce, la volonté de continuer”.

Dédiée à la défense des femmes de grande taille et à la peau foncée qui sont souvent négligées dans l’industrie de la mode, la confiance et l’audace de Teni sont motivées par sa mission, qui est d’éclairer les chemins d’autrui.

“On nous appelle les outsiders parce que toutes les autres marques de vêtements ne voulaient pas proposer de vêtements à la mode pour les femmes de forte corpulence… au Royaume-Uni. Une marque spécifique a sélectionné un groupe de créateurs de contenu et les a appelés “Insiders”. C’est pourquoi Yours Clothing a créé cet espace pour nous”, a-t-elle déclaré en évoquant l’opportunité qui a changé sa vie.

Teni continue de souligner l’importance de la représentation, en déclarant : “Pas ici, chérie ; je veux montrer aux autres que la lumière peut briller sur eux aussi.” Grâce à son travail, le mannequin souhaite inspirer une nouvelle génération de femmes à embrasser leur beauté et à revendiquer la place qui leur revient dans le monde de la mode.



