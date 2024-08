Thea Lafond remporte la première médaille d’or olympique de la Dominique ; le gouvernement la félicite.

Dominica News Online – samedi 3 août 2024 à

La triple sauteuse Thea Lafond Gadson, qui représente la Dominique aux Jeux olympiques d’été de 2024 à Paris, a remporté aujourd’hui la première médaille d’or pour la Dominique dans l’épreuve du triple saut féminin. Lafond Gadson a établi un record national de 15,02 mètres en réalisant cet exploit.

Dans un message de félicitations adressé à Thea Lafond-Gadson, le gouvernement de la Dominique décrit son exploit comme une “victoire historique… une source de grande fierté et d’inspiration pour notre nation”.

Le reste du message se lit comme suit : “La remarquable réussite de Thea Lafond-Gadson témoigne de ses années de travail acharné, de son talent et de sa détermination. Nous la félicitons pour son dévouement inébranlable, sa persévérance et sa recherche incessante de l’excellence, qui l’ont propulsée au plus haut niveau de réussite sur la scène mondiale. Sa victoire à Paris illustre la force et l’esprit de résistance du peuple dominicain et nous nous réjouissons de l’accueillir chez nous dans un triomphe de fierté nationale et de célébration.

Nous adressons également nos félicitations à son équipe, à son entraîneur et aux membres du Comité olympique de la Dominique, dont le soutien et les conseils ont joué un rôle crucial dans ses succès.

Le ministère de la culture, de la jeunesse, des sports et du développement communautaire, ainsi que le gouvernement de la Dominique, continuent de souhaiter à Thea Lafond-Gadson un succès continu dans sa carrière extraordinaire.

