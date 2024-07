Tour Cycliste de Martinique : La Guadeloupe en tête d’affiche pour la 3ème étape

La Martinique vibrent depuis le 7 juillet avec le 43ème Tour Cycliste International. Durant la 3ème étape, ce sont les Guadeloupéens qui volent la vedette ! Leur détermination et leur talent impressionnent durant cette étape. Ils se sont démarqués par leur détermination et leur habileté, faisant briller les couleurs de leur sélection sur les routes martiniquaises.

Un départ tonitruant

La compétition a démarré sur les chapeaux de roues avec une première étape marquée par des échappées et des chutes. Damien Urcel, de la sélection guadeloupéenne, a surpris tout le monde en décrochant le maillot Jaune dès le premier tronçon.

“On n’avait pas prévu de le porter aussitôt mais, maintenant, on verra bien,” a-t-il confié, montrant la surprise générale face à cette performance inattendue​.

Une deuxième étape intense et décisive

La deuxième étape, entre Fort-de-France et Saint-Pierre, a mis en lumière la stratégie et l’endurance des coureurs guadeloupéens. Jérémy Deloumeaux et Axel Taillandier ont lancé la première échappée du jour, bientôt rejoints par d’autres cyclistes déterminés à marquer des points. Les montées difficiles de Schoelcher, de Case-Pilote et du Morne aux Bœufs ont testé la résistance des participants. Au final, c’est Théo Thomassin qui a levé les bras à Saint-Pierre. Juste derrière, Yugi Tsuda et Damien Urcel ont arraché les places d’honneur. Urcel enfile le maillot Jaune, clôturant une étape qui restera dans les mémoires, c’est sûr !

Troisième étape : la brillance des Guadeloupéens

La troisième étape a été marquée par une brillante performance des coureurs guadeloupéens, malgré quelques embûches. Mathieu Pellegrin s’est imposé comme le grand gagnant de cette étape.

“C’est une grande satisfaction de voir nos efforts récompensés,” a-t-il déclaré, illustrant l’esprit de persévérance et de cohésion de son équipe​.

Damien Urcel, malgré un souci mécanique, a maintenu sa position de leader, montrant une fois de plus la résilience et la détermination de la sélection guadeloupéenne.

Franck Duro, le directeur sportif, a salué la performance de ses coureurs : “L’essentiel est préservé après la 3ème étape. Nous avons une équipe soudée et déterminée à aller jusqu’au bout”​​.

Les prochaines étapes s’annoncent tout aussi passionnantes avec des écarts très serrés au classement général.

