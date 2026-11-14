The Gleaner, Jamaïque

Les hôteliers jamaïcains s’opposent à une modification du calcul des commissions de Booking.com. La plateforme prévoit d’intégrer les taxes gouvernementales dans l’assiette servant à déterminer sa rémunération. Or, soulignent les professionnels, ces sommes sont encaissées pour le compte de l’État puis reversées : elles ne constituent pas un revenu conservé par les établissements.

Le président de l’association hôtelière jamaïcaine, O’Brian Heron, illustre l’effet du changement : avec une commission de 15 % et une taxe de 10 %, un hébergement facturé 100 dollars hors taxe supporterait une commission de 16,50 dollars, contre 15 dollars auparavant.

L’application est annoncée au 17 novembre en Jamaïque et à Antigua-et-Barbuda. La contestation dépasse ces deux destinations : l’organisation hôtelière régionale examine les réponses possibles, y compris législatives. Booking.com présente cette évolution comme une harmonisation internationale de ses pratiques. Les professionnels y voient une augmentation des coûts de distribution sans recette supplémentaire.