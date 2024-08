Traiter les travailleurs avec respect.

Barbados news.

La lutte à Barbade pour inverser la tendance au comportement antisocial et aux circonstances qui conduisent tant de jeunes à des interactions négatives avec le système de justice pénale prend de l’ampleur.

Beaucoup de ceux qui cherchent à découvrir les causes sous-jacentes citent constamment les circonstances économiques de nombreuses familles, l’évolution des valeurs et la reconnaissance du fait qu’environ 20 à 25 pour cent des foyers de la Barbade vivent en dessous du seuil de pauvreté.

Il est vrai qu’il fut un temps où la grande majorité des Barbadiens se trouvaient au bas de l’échelle économique et ne recouraient pas à la criminalité. Mais à chaque génération, un point de bascule se produit.

Les Barbadiens qui se sentaient opprimés et dont les conditions sociales et économiques étouffantes leur offraient peu de perspectives de réaliser leurs aspirations, sont descendus dans la rue lors de violentes émeutes dans les années 1930.

Ces affrontements, au cours desquels de nombreux Barbadiens ont perdu la vie et de nombreux autres ont été blessés, ont donné lieu à un certain nombre de résultats positifs. La Commission Moyne (la Commission royale des Antilles) a été créée en 1938 pour une durée de cinq mois et a été chargée de rendre compte des conditions sociales et économiques dans la région et dans les Caraïbes britanniques.

Il est important de noter que cet activisme a vu la création officielle du Syndicat des travailleurs de la Barbade (BWU) en 1941, dont les dirigeants au fil des ans, y compris le regretté Sir Frank Walcott, ont été des figures clés dans des développements sociaux de grande envergure, notamment le régime d’assurance nationale.

Entré au BWU en tant que secrétaire général adjoint, il était un ardent défenseur des droits des travailleurs, un négociateur acharné et un visionnaire. Avec son élection en 1948 au poste de secrétaire général, il a commencé à faire pression pour l’adoption de la loi sur les congés payés . Cette loi accordait à tous les travailleurs le droit à des vacances.

Au fil des ans, plusieurs textes législatifs importants ont été introduits pour renforcer les droits des travailleurs et leurs conditions d’emploi, en particulier ceux qui se trouvent aux échelons les plus bas et qui sont susceptibles d’être exposés à des niveaux d’exploitation plus élevés.

Pour presque tous les travailleurs, la période de pandémie de 2021 et 2022 a représenté un changement monumental dans la manière dont ils sont engagés par les entreprises. La permanence de l’emploi dans les secteurs public et privé a fondamentalement changé.

Le secteur du tourisme et de l’hôtellerie a connu le plus grand bouleversement, des milliers de personnes se sont retrouvées au chômage, beaucoup d’entre elles ayant le sentiment d’avoir été abandonnées par un secteur, après avoir consacré de longues heures à un travail éreintant afin de créer un environnement confortable pour les visiteurs de ce pays.

Face à une situation sans précédent, le gouvernement a ajusté la législation sur les indemnités de licenciement afin d’alléger le fardeau des hôtels, dont beaucoup ont affirmé qu’ils étaient trop stressés financièrement pour payer les indemnités de licenciement de leurs employés.

Les contribuables ont contribué à partager le fardeau qui permettrait aux employeurs de l’hôtellerie et d’autres secteurs de se remettre sur pied, une grande partie de ce coût étant supporté par le Service national d’assurance et de sécurité sociale (NISSS), rebaptisé.

Il est donc choquant pour la sensibilité des Barbadiens d’apprendre le sort de plusieurs anciens employés d’un célèbre hôtel de la côte ouest qui ont été contraints de porter leur combat pour obtenir des indemnités de licenciement devant le public, dans le but de trouver une solution.

Le groupe de femmes qui ont passé dans certains cas trois décennies à nettoyer les chambres de l’hôtel, ont exprimé leur déception qu’après des années de plaintes auprès du ministère du Travail, de représentation par le BWU et de supplications auprès de leur ancien employeur, elles n’aient toujours pas reçu l’indemnisation à laquelle elles ont légitimement droit, affirment-elles.

Les femmes, qui ont présenté ce qui semble être un dossier solide, ont été loin d’être élogieuses à l’égard de la représentation qu’elles ont reçue de la part du BWU et du ministère du Travail.

Dans cet espace éditorial, nous avons constamment averti que le secteur du tourisme détruit sa réputation et renforce dans l’esprit des travailleurs et des employés potentiels l’idée que ce secteur est une forme d’exploitation, en particulier pour la masse de travailleurs qui sont censés travailler de longues heures, à qui on demande régulièrement d’accepter seulement 30 minutes de déjeuner et qui sont susceptibles d’être licenciés pendant la « période creuse ».

Ces femmes fières, qui connaissent clairement leur valeur, ont rejeté ce qui, dans le contexte actuel de coûts élevés, pourrait être décrit comme une « misère » pour apporter un changement fondamental à leurs contrats de travail.

Nous sommes certains qu’il existe de nombreux employeurs de premier ordre dans le secteur du tourisme et de l’hôtellerie, mais nous craignons que le secteur continue d’avoir du mal à attirer les meilleurs talents si la perception selon laquelle les travailleurs sont un atout superflu continue d’être renforcée.

