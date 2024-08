TRANSFORMATION DE L’ADMINISTRATION DE LA CTM : UNE REORGANISATION AXEE SUR LA MOBILITE INTERNE

Deux vagues d’appel à mobilité interne ont suscité plus de 1 400 candidatures et mobilisés 181 jurys de sélection en juillet et août

Matinik, 28 out 2024,

Dans le cadre de sa réorganisation pour un service public répondant davantage aux besoins de la population martiniquaise, la Collectivité Territoriale de Martinique a misé sur les compétences et la motivation de ses 4 400 agents à travers les dispositifs de mobilité interne. Il s’agit de permettre aux agents de s’ouvrir à de nouvelles perspectives et à de nouveaux défis, tout en valorisant les nombreuses expertises au sein de l’administration de la CTM.

Suite aux états généraux organisés à partir de novembre 2023 et ayant abouti à la définition d’un nouvel organigramme et à la rédaction d’un projet d’administration au service de la Martinique, deux vagues d’appels à candidatures ont été organisées entre juillet et août. Plus de 450 postes étaient proposés au sein de l’ensemble des directions et services de la Collectivité permettant aux agents de postuler dans des domaines variés tels que la cohésion sociale, la jeunesse, le sport, la culture, l’économie, le patrimoine, la transition écologique, les grands projets, et plus encore, tous niveaux confondus.

Cette innovation managériale inclusive, d’une ampleur inédite au sein de la Collectivité, a suscité un vif intérêt de la part des agents avec plus de 1 400 candidatures internes qui ont été analysées par 181 jurys de sélection composés d’agents de la collectivité.

A l’issue de ces deux vagues de mobilité interne, la grande majorité des postes ouverts à candidature a été pourvue permettant l’entrée en vigueur du nouvel organigramme à partir du 1er septembre. A cette date, chaque agent aura reçu un nouvel arrêté de nomination garantissant une transition fluide et structurée.

Pour rappel, le nouvel organigramme s’inscrit dans le cadre de la transformation de la Collectivité pour améliorer l’efficacité, permettre une meilleure adaptation de l’administration aux défis externes et internes, répondre aux attentes des agents en termes d’équité et de transparence et rendre ainsi un service public plus performant répondant aux attentes des familles, associations et entreprises martiniquaises.

