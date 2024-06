Trois coureurs saint-luciens sont rentrés d’une course de quatre jours en Martinique, l’un d’entre eux ayant obtenu une médaille d’étape dans sa catégorie.

St Lucia Times

Un total de 44 coureurs venus d’Europe continentale, d’Afrique, d’Amérique centrale et des Caraïbes ont pris le départ de l’édition inaugurale du Grand Prix Montagne Pelée, Terre de Champions, le jeudi 13 juin 2024. Sept des cyclistes concouraient dans la division des moins de 19 ans.

Denver Alphonse, élève de l’école secondaire d’Entrepot, était le principal concurrent de Sainte-Lucie. Le jeune homme s’est fixé comme objectif à long terme de participer à des compétitions internationales pour Sainte-Lucie et de prendre part un jour au célèbre Tour de France.

À cette fin, il a participé à de nombreuses courses locales et a roulé en République dominicaine et en Martinique.

Il est retourné en Martinique le week-end dernier pour le Grand Prix Montagne Pelée.

L’épreuve, d’une longueur de 252,43 kilomètres, était organisée par le Comité régional de cyclisme de la Martinique et l’association Mel Makrel, sous l’égide de la Fédération française de cyclisme.

Le jour de l’ouverture, un contre-la-montre a été organisé entre Macouba et Ajoupa-Bouillon, soit 13,24 km. Le deuxième jour, l’étape 2 s’est déroulée de Saint-Pierre à Fonds-Saint-Denis, soit 79,72 km. Un circuit montagneux entre Saint-Pierre et Morne-Rouge a été parcouru six fois avant d’arriver à Fonds-Saint-Denis.

La troisième étape était entre Marigot et Morne-Vert, longue de 80,64 km. Enfin, la quatrième étape, la dernière, la plus longue et la plus éprouvante, entre Ajoupa Bouilon et le Morne-Rouge, a duré 89,4 km.

Alphonse, âgé de 16 ans seulement, a pris la 24e place au classement général. L’adolescent de La Caye, Dennery, a pris la troisième place dans la division U19 lors de la dernière étape, et a reçu la médaille de bronze pour cette étape de la course. Au total, il a terminé quatrième dans la catégorie U19.

Eltus Joseph, un autre Saint-Lucien de La La Caye, s’est classé 33e au classement général. Gillian Moses, de Babonneau, a également participé à la course, mais n’a pas pu la terminer en raison de crampes.

Le Rwandais Moïse Mugisha, originaire de Pédale Pilotine , a été le grand vainqueur de l’épreuve en remportant trois des quatre étapes.

Dans la catégorie U19, Jefferson Jacquet de l’USL (France) s’est imposé, suivi de Néhémy Jean Baptiste de l’ECD/TCF (France).

