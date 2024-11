Un Colombien et un Vénézuélien Accusés de Cocaïne, Armes et Munitions

Par

Le vendredi 15 novembre 2024, l’Unité des Stupéfiants et l’Unité de la Police Maritime ont mené une opération conjointe sur terre et en mer, de la zone de Fond Bay (plage de Malgretoute) jusqu’à Praslin.

Des agents de l’Unité Maritime ont observé des mouvements suspects d’un bateau et ont communiqué avec une équipe basée à terre, ce qui a conduit à l’arrestation de deux ressortissants étrangers et d’un citoyen saint-lucien.

Les agents de l’Unité des Stupéfiants ont intercepté les occupants d’une voiture, après avoir constaté l’utilisation de plaques d’immatriculation frauduleuses.

Le conducteur a échappé à l’arrestation, mais les passagers ont été appréhendés par les agents.

Une fouille du véhicule et des individus a permis la saisie d’une quantité suspecte de cocaïne, d’un revolver .38 avec un chargeur contenant six (6) cartouches, ainsi que d’un pistolet .380 avec un chargeur contenant douze (12) cartouches.

Le Colombien Cesar Freyder Rodriguez Sanguino et le Vénézuélien Victor Mannel Arzolay ont été arrêtés par l’équipe. Ils ont ensuite été inculpés pour possession d’armes à feu et de munitions, possession de drogue contrôlée, à savoir de la cocaïne, et possession de drogue contrôlée avec intention de fournir.

L’Unité de Police Maritime a intercepté le bateau lors de son retour après un débarquement. Le capitaine, Kenneth Flavien de Dennery, a été arrêté après une fouille du bateau qui a permis la saisie d’une quantité de cocaïne.

Il a été arrêté et officiellement inculpé pour possession de drogue contrôlée, à savoir de la cocaïne, et possession avec intention de fournir.

L’opération a abouti à la saisie d’environ cinq cent vingt-six kilogrammes (526 kg) de cocaïne suspecte. Toutes les personnes arrêtées ont été placées en détention provisoire au Centre Correctionnel de Bordelais, en attendant la gestion ultérieure de l’affaire.

Source : Force de Police Royale de Sainte-Lucie

