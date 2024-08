Un concours pour soutenir l’innovation agroalimentaire locale

Une opération Carrefour Martinique, en partenariat avec le PARM, qui donne naissance à la première édition du concours pour Le Prix de l’agro-transformation locale, édition 2024. Un partenariat au service de l’innovation et de l’agro-transformation locale. Rendez-vous le 20 novembre pour connaître les lauréats.

Carrefour Martinique et le PARM (Pôle agroressources et de recherche de Martinique) ont convenu d’un partenariat afin de mettre en place une opération de valorisation de l’innovation au sein des TPE (Très petite entreprise) agroalimentaires et cosmétiques Martiniquaises. Un fonds d’aide a été mis en place à travers une opération de collecte, auprès des consommateurs, qui s’est déroulée au sein des établissements Carrefour Martinique du 5 au 17 mars 2024.

Expert dans le domaine de l’innovation, le PARM a naturellement contribué à ce projet en apportant son expertise à travers l’organisation d’un concours visant à reverser le fonds d’aide constitué par Carrefour. Un concours et un prix pour valoriser les TPE qui innovent dans le secteur de l’agro-transformation. Le Prix de l’agro transformation locale – Edition 2024 récompensera donc des TPE du secteur agroalimentaire et cosmétique de Martinique qui présentent un produit alimentaire ou cosmétique concrétisant une démarche d’innovation et qui contribuent à l’autonomie alimentaire du territoire.

Les prix ont été catégorisés par secteur d’activités : produits transformés à base de fruits et légumes, viandes, poissons, crustacés, plats cuisinés ; épicerie salée, aide culinaire & condiments ; épicerie sucrée, produits laitiers & glaces ; boissons alcoolisées et non-alcoolisées et enfin, les produits cosmétiques.

Les TPE locales sont donc appelées à candidater avant le 30 septembre 2024. Le concours est ouvert aux TPE et les modalités de participation sont décrites dans le règlement, celles-ci sont invitées à déposer leurs dossiers de candidature avant le 30 septembre 2024 sur le site du PARM.

Une cérémonie de remise du Prix de l’Agro-transformation locale sera organisée le 20 novembre 2024. Il s’agira donc de récompenser les candidats lauréats en reversant ce fonds d’aide constitué et alloué au PARM, sous forme de dotation en numéraire et remise de trophée.

Source : Le PARM

J’aime ça : J’aime chargement…