Un document abandonné depuis 33 ans esquisse un plan de développement pour Little Cayman

Plus de trois décennies après la rédaction d’un document détaillé décrivant les politiques et les actions de développement de Little Cayman, les habitants de la plus petite île des îles Caïmans se retrouvent à répéter l’exercice et espèrent que, cette fois-ci, quelqu’un les écoutera.

Les habitants de la Petite Caïmane travaillent actuellement à la formulation d’une réponse cohérente à l’invitation des responsables de la planification à s’exprimer sur la manière dont leur île sera développée dans les années et les décennies à venir.

Cette invitation s’inscrit dans le cadre de PlanCayman, une initiative gouvernementale visant à actualiser le plan de développement national de 1997. Des réunions publiques ont été organisées dans chacun des districts de Cayman, au cours desquelles les habitants ont été invités à donner leur avis sur une déclaration de planification globale, qui sera ensuite suivie d’une consultation publique sur les plans de zone de chaque district.

Pour les districts de Grand Cayman, l’objectif est de mettre à jour le plan de développement existant, mais pour les îles sœurs de Little Cayman et Cayman Brac, ce sera la première fois qu’elles auront leur propre plan de développement. En l’absence d’un tel plan, il n’y a pas de zonage, de sorte que n’importe quel type de développement peut techniquement être construit sur n’importe quelle partie des îles qui n’est pas protégée par la loi sur la conservation nationale ou par la propriété du National Trust.

En rédigeant leurs commentaires pour le PlanCayman, les habitants de Little Cayman sont tombés sur un rapport oublié depuis longtemps, rédigé en 1991, lors d’une révision du plan d’aménagement de 1977.

La révision du plan de 1977 a commencé en 1991, et il a fallu attendre six ans pour que le nouveau plan soit mis en place. Lorsque le plan de 1997 a été publié, il n’incluait que Grand Cayman dans sa déclaration de planification. Une annexe à la fin du document comprenait les “lignes directrices” pour les deux îles sœurs, qui avaient été élaborées en 1977.

Le personnel du département de la planification a rassemblé le document de 1991 pour le comité consultatif du district de la Petite Caïmane, dont les membres sont parmi les plus éminents de la communauté des îles sœurs de l’époque.

Le comité était présidé par feu le capitaine Charles Kirkconnell, avec le capitaine Mabry Kirkconnell comme vice-président et Karen McNamara comme secrétaire exécutive. Les autres membres étaient Charles Adams, Guy Banks, John Palmer, Sam McCoy, Gladys Howard, Linton Tibbetts, James Ryan, Rudi Slezer et Gina Ebanks-Petrie, aujourd’hui directrice du ministère de l’environnement.

À l’époque, comme aujourd’hui, Little Cayman et Cayman Brac étaient considérées comme des parties uniques des îles Caïmans, avec leurs caractéristiques, leur beauté naturelle et leurs attributs propres, qui pouvaient être protégés dans le cadre d’un plan de développement.

