Un Dominicain nommé rédacteur en chef d’une prestigieuse revue de chirurgie

Dr Dale Dangleben

Le Dr Dale Dangleben, chirurgien américain né à la Dominique, a été nommé rédacteur en chef de la prestigieuse revue Thieme’s Surgery Journal.

Sur sa page Facebook officielle, il s’est dit très enthousiaste à l’idée de ce nouveau poste.

“Je suis heureux d’annoncer que j’ai été nommé rédacteur en chef du Thieme’s Surgery Journal”, a-t-il écrit. “Thieme est l’une des principales maisons d’édition médicales et scientifiques d’Allemagne qui fournit des informations et des services pour améliorer les soins de santé et la santé. Je me réjouis de travailler avec mon équipe au moment où nous renouvelons le comité de rédaction”.

Dans un message adressé à Dominica News Online, le Dr Dangleben a déclaré qu’il était chargé de mettre en place un nouveau comité de rédaction pour la revue et que celui-ci serait mondial.

“Je suis chargé de mettre en place le nouveau comité de rédaction et je l’ai spécifiquement rendu mondial en invitant au moins un médecin des Caraïbes et d’Afrique à en faire partie”, a-t-il déclaré. “Le comité sera vraiment mondial.

Dans son premier éditorial pour le journal, il s’est décrit comme “un auteur et un éditeur profondément engagé dans l’éducation médicale et la défense des soins de santé d’un point de vue mondial”.

“Dans le paysage en constante évolution des soins de santé, le besoin d’unité, d’inclusion et de perspective mondiale dans le domaine de la chirurgie n’a jamais été aussi pressant”, écrit-il. “Alors que nous inaugurons ce nouveau chapitre de notre estimée revue, je suis à la fois honoré et enthousiaste de partager notre vision renouvelée et notre engagement à favoriser une plateforme complète, inclusive et collaborative qui rassemble tous les membres de la communauté chirurgicale.

plateforme exhaustive, inclusive et collaborative qui rassemble tous les membres de la communauté chirurgicale à travers le monde”.

Le Dr Dangleben a déclaré que la nouvelle orientation de la revue “est ancrée dans la conviction que la chirurgie est un langage universel, qui transcende les frontières et les cultures”.

“Avec cette perspective globale, nous visons à fournir une plateforme qui non seulement met en lumière les dernières avancées dans les spécialités chirurgicales du monde entier, mais qui facilite également l’échange de connaissances et d’expériences à travers les différents systèmes de soins de santé. En adoptant une perspective globale, nous pouvons apprendre les uns des autres, adopter les meilleures pratiques et innover collectivement afin d’améliorer les résultats chirurgicaux pour les patients du monde entier”, a-t-il écrit.

Le Dr Dangleben est né et a grandi dans le village de Pointe Michel.

Il a fréquenté la St Mary’s Academy (SMA) puis le Sixth Form College. Après quelques années passées à enseigner dans le secondaire à la SMA, il a émigré aux États-Unis où il a fréquenté le Hunter College à New York. Il y obtient une licence en chimie.

Il a ensuite poursuivi ses études de médecine à la faculté de médecine de l’université de Penn State. Il a effectué son internat en chirurgie et son stage en traumatologie au Lehigh Valley Health Network. Actuellement, le Dr Dangleben est titulaire d’un double diplôme en chirurgie générale et en chirurgie traumatologique, et il est chef du service de chirurgie et directeur médical du service de traumatologie.

Il a une grande passion pour l’écriture et est l’auteur de plusieurs livres. Cliquez sur le lien ci-dessous pour lire l’éditorial complet du Dr Dangleben

https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0044-1789192?fbclid=IwY2xjawErbS5leHRuA2FlbQIxMAABHZx9Yn3-No88oAeOKAz60C0zoDij_4XOoRbX7CEqPaaS_LPnEnP_ceIhqg_aem_bo91CzJSC0Xp6s6cTfkmOQ

