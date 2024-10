Un engagement qui vaut presque 300 millions d’euros

Pour les porteurs de projet, la CTM, l’Etat et les EPCI mettent 297 millions d’euros sur la table. Il s’agit ici de financer des opérations structurantes pour la Martinique.

Le nouveau Contrat de convergence et de la transformation (CTT) de la Martinique pour la période 2024-2027 se donne pour objectif d’assurer une meilleure justice sociale et une réduction des inégalités ; de constituer des leviers déterminants d’attractivité démographique ; de tendre vers l’autonomie technologique, alimentaire, sanitaire, énergétique, de développer, dans un contexte d’urgence climatique, la gestion durable du territoire. Et dernier objectif : assurer un aménagement plus équitable du territoire et de réduire les profondes inégalités territoriales.

La concertation entre l’État, la Collectivité territoriale de Martinique et les Établissements publics de coopération intercommunale a permis la contractualisation d’un engagement de 297 millions d’euros : État 141 M€, CTM 141 M€ et EPCI 16 M€.

En tête de gondole, la transformation verte

Plusieurs axes thématiques peuvent faire l’objet d’un financement. Le mieux vivre et le mieux être en mettant en place des mesures qui visent à supprimer la fracture sociale et territoriale persistante qui constitue un frein au développement économique du territoire. Il s’agit de répondre à l’urgence démographique en offrant à chaque Martiniquais, les meilleures conditions de vie, d’éducation et d’épanouissement culturel. Tout comme le renforcement de la performance économique territoriale en assurant la structuration des filières traditionnelles et innovantes. Autre axe pouvant faire l’objet de financement : assurer la gestion durable du territoire à travers notamment la prise en compte plus systématique du risque, des enjeux environnementaux, l’accompagnement des éco-activités et la transformation verte des différents secteurs de l’économie. Enfin, aménager équitablement le territoire en mettant en place des outils pour améliorer les performances éducatives, économiques et sociales dans les territoires fragilisés.

En complément des crédits contractualisés, le CCT mentionne également des crédits dits “valorisés” de l’État et de la CTM, qui contribuent aux ambitions partagées à travers d’autres dispositifs déjà en place, notamment le Plan Ségur, le Fonds vert, le Fonds de mobilité active (FMA) ou les programmes européens.

Les crédits contractualisés combinés aux crédits valorisés, c’est donc un effort financier de 1,074 MD€ pour le développement de la Martinique sur la période 2024-2027.

Source: préfecture

J’aime ça : J’aime chargement…