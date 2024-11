Un institut novateur en Martinique pour lutter contre le cancer

Samedi 23 novembre a été marqué par la cérémonie d’inauguration de l’Institut caribéen de l’imagerie nucléaire (ICIN) au CHU de Martinique.

Cette infrastructure médicale innovante, combine un cyclotron, un laboratoire médical pour la production de radio-isotopes nécessaire au diagnostic de tous les cancers, 1 TEP IRM et 2 TEP-scan dont 1 TEP-SCAN Grand champ.

L’ICIN, bien plus qu’une prouesse technique, est une promesse : celle d’un avenir où chaque patient pourra bénéficier d’une prise en charge rapide, précise et de la plus haute qualité.



Une étape majeure dans notre volonté commune à améliorer la qualité des soins, renforcer la prévention et le diagnostic précoce des cancers en Martinique.



L’ICIN a déjà accueilli 3000 patients



La Martinique se positionne comme un leader en matière d’innovation médicale dans la caraïbe. L’ICIN a déjà accueilli 3 000 patients au cours des 6 derniers mois, dont 20 venant de la Caraïbe. Cette réalisation symbolise l’engagement profond des acteurs et des professionnels de santé du CHU de Martinique, qui ont travaillé avec une conviction inébranlable pour mener à bien ce projet ambitieux.

Cette avancée historique est un véritable message d’espoir pour les patients et leurs familles, leur offrant un accès à des soins de pointe dans des délais réduits.

Les acteurs de la santé entendent continuer à avancer ensemble, avec la même détermination, pour bâtir un système de santé toujours plus performant, humain et équitable.

Source : ARS

