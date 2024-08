Un mariage pour les livres L’emblématique bibliothèque publique de George Town accueille ses premières noces

Cayman Compass

Katlen Bush et Ethan Jeffers ont porté leur amour des livres et des bibliothèques à un niveau supérieur en se mariant dans l’ancienne bibliothèque publique de George Town, devenant ainsi le premier couple à se marier dans ce lieu emblématique.

Ces amoureux de la littérature se sont rencontrés et sont devenus amis alors qu’ils étaient étudiants à l’University College of the Cayman Islands, il y a dix ans.

Après leur premier rendez-vous au Cayman Islands National Museum, qui s’est déroulé dans un climat de rire et d’amusement, “j’ai su que c’était la bonne”, a déclaré M. Jeffers au Cayman Compass.

Ils se sont fiancés en janvier de cette année dans leur restaurant préféré, le Casanova, et ont commencé peu après à planifier leur mariage pour le 20 juillet.

“J’ai assisté à la cérémonie du Summer Reading Challenge de la bibliothèque et j’ai été impressionné par le charme historique et les nouvelles rénovations”, a déclaré M. Bush au Compass.

Située au cœur de George Town, l’ancienne bibliothèque publique a emménagé dans ses nouveaux locaux en 1939. Elle a été conçue par le capitaine Rayal Bodden pour évoquer l’héritage maritime et la tradition de construction navale des îles Caïmans.

Le couple partage un amour pour le patrimoine et l’architecture caïmanais, “aussi le plafond en bois façonné d’après la coque d’un navire était-il particulièrement captivant”, a déclaré Mme Bush, confirmant sa décision d’organiser son mariage dans ce lieu emblématique.

Elle a ajouté que les fenêtres et l’éclairage naturel étaient “d’un charme unique”.

La bibliothèque a fait l’objet d’une rénovation et d’un agrandissement en 2009, avec l’ajout d’un espace pour les enfants et l’accès à des ordinateurs publics. Les rénovations du bâtiment historique de la bibliothèque ont permis de conserver le caractère de l’histoire et de la culture des îles Caïmans.

“Ils organisent d’autres événements, nous avons donc suivi le protocole de réservation. C’était beaucoup plus abordable que d’autres lieux. La bibliothèque ferme ses portes au public le samedi, ce qui nous a permis d’organiser notre cérémonie intime le soir”, a déclaré Mme Bush.

Katlen et Ethan se sont mariés dans l’ancienne bibliothèque publique de George Town. – Photos : Alice Gostick

Des noces inspirées de la bibliothèque

C’est le pasteur Kim Evans qui a célébré le mariage dans l’ancienne bibliothèque, entouré de ses proches.

Mme Bush a déclaré à propos de ce moment : “Nous avons ressenti une telle paix et une telle joie”.

Avant cela, le couple a eu son “premier contact” – au lieu d’un “premier regard” – à l’étage du nouveau bâtiment de la bibliothèque, entouré de livres.

Kevin Goring, directeur par intérim du service des bibliothèques publiques, a déclaré à propos des noces : “Ce fut un honneur pour la bibliothèque historique d’être choisie comme lieu de ce grand événement, et nous sommes ravis de faire partie de ce jour spécial”.

M. Bush a déclaré que c’était un “honneur” d’être le premier mariage organisé par le personnel de la bibliothèque.

En tant que blogueuse, poète et enseignante, Mme Bush comprend l’importance des bibliothèques publiques et des bibliothécaires.

“L’accès aux livres, à l’internet, au savoir et à un espace commun est essentiel à l’épanouissement de nos enfants et de notre communauté. Nous sommes ravis de montrer notre amour à notre bibliothèque locale.

“Nous rendons gloire à Dieu pour avoir inspiré notre amour et nous avoir protégés à travers toutes les tempêtes de la vie. C’était un rêve devenu réalité et un beau début pour ce nouveau chapitre de notre histoire d’amour”, a déclaré M. Bush.

