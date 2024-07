Un million de dollars d’aide, pour la Grenade, touchée par l’ouragan

Cayman Compass

Par Reshma Ragoonath –

Les îles Caïmans s’engagent à fournir une aide financière et matérielle d’environ 1 million de dollars canadiens à leurs voisins de la région touchés par l’ouragan Beryl.

Le premier ministre Juliana O’Connor-Connolly, des députés, des responsables de la gestion des risques et d’autres personnes se rendront à Grenade et à Saint-Vincent-et-les-Grenadines avec des “fournitures indispensables”, selon un communiqué de presse publié vendredi par le gouvernement.

À la suite d’un malentendu apparent sur ce que les îles Caïmans offraient, les autorités de l’île de la Grenade, touchée par l’ouragan, ont été contraintes de revenir sur une déclaration antérieure qui laissait entendre que les îles Caïmans avaient offert des emplois aux sinistrés de l’île de l’est des Caraïbes.

Vol spécialement affrété

Le “don en nature” comprend des bâches, des matelas pneumatiques, de la nourriture sèche, des produits d’hygiène personnelle et féminine et des trousses de premiers secours. La délégation doit s’envoler mardi à bord d’un vol spécialement affrété par Cayman Airways.

Dans un communiqué publié plus tôt ce vendredi, le bureau du Premier ministre de la Grenade a déclaré qu’il “renonce et se rétracte” d’un communiqué de presse qui affirmait que Mme O’Connor-Connolly “invitait les Grenadiens qui souhaitent travailler aux îles Caïmans à revenir avec elle le mardi 16 juillet 2024”.

La déclaration de la Grenade précise que Mme O’Connor-Connolly “n’a pas fait cette offre” d’emmener des Grenadiens avec elle lors d’une “visite de courtoisie” qu’elle a rendue au premier ministre de la Grenade.

“Lors de cette visite, le premier ministre a exprimé sa solidarité avec le peuple de la Grenade pour les dégâts causés à la Grenade, à Carriacou et à la Petite Martinique, et a proposé une aide d’urgence à la Grenade et à Saint-Vincent-et-les-Grenadines”, précise le communiqué.

Le Premier ministre de la Grenade, Dickon Mitchell, a exprimé dans le communiqué sa “profonde et sincère gratitude” pour le soutien matériel et la solidarité dont ont fait preuve le Premier ministre et le peuple des îles Caïmans “en cette période difficile”.

Le bureau de Mme O’Connor-Connolly a ensuite indiqué qu’elle se rendrait à la Grenade et à Saint-Vincent-et-les-Grenadines pour une “mission de secours” le mardi 16 juillet, mais n’a pas abordé la question de la rétractation de la déclaration de la Grenade.

Le soutien de nombreuses parties

La Grenade et Saint-Vincent-et-les-Grenadines font partie des îles sévèrement touchées par l’ouragan Beryl la semaine dernière.

Lors d’une cérémonie d’action de grâce organisée le 7 juillet après le passage de Beryl, le premier ministre a promis d’aider les nations des Caraïbes dévastées par l’ouragan.

Plusieurs entreprises et organisations caritatives se sont mobilisées pour apporter leur aide aux îles touchées, notamment RBC Banque Royale et les Lions Clubs de toute la région.

Des Lions se sont rendus à la Grenade avec des denrées alimentaires à distribuer dans le cadre des opérations de secours liées à l’ouragan Beryl, la semaine dernière. – Photo : Lions District 60B

RBC a fait don de 175 000 dollars canadiens à la Croix-Rouge canadienne et à la Croix-Rouge américaine pour soutenir les efforts de secours dans les Caraïbes et aux États-Unis.

“L’intensité de l’ouragan Beryl à ce stade précoce de la saison est préoccupante et nos pensées vont aux personnes touchées dans les collectivités des Antilles ainsi qu’aux États-Unis “, a déclaré Chris Duggan, chef des Services bancaires aux Antilles de RBC, dans un communiqué publié vendredi.

L’ouragan dévastateur a touché plusieurs communautés des Caraïbes et des États-Unis où RBC exerce ses activités, notamment la Barbade, les îles Caïmans et Tobago, selon le communiqué, qui ajoute que la contribution de RBC servira à soutenir les efforts de secours d’urgence, notamment les abris, les trousses d’hygiène et l’aide sociale aux personnes vivant dans les zones sinistrées

J’aime ça : J’aime chargement…