Un quart de million de visiteurs en séjour au premier semestre 2024

Par Norma Connolly –

Plus d’un quart de million de visiteurs se sont envolés pour les îles Caïmans au cours des six premiers mois de cette année, soit le troisième plus grand nombre de visiteurs jamais enregistré, selon les dernières statistiques touristiques.

Ce chiffre est en hausse de 6,5 % par rapport à la période janvier-juin 2023.

Les seuls semestres plus élevés ont été ceux de 2018 et 2019.

Les visiteurs américains représentent la grande majorité des passagers (84 %), tandis que le Canada arrive en deuxième position (6,9 %) et l’Europe en troisième position (4,4 %).

Les taux de fréquentation ont atteint un pic en mars, avec 57 040 arrivées, soit le deuxième taux le plus élevé enregistré pour un seul mois, derrière mars 2019.

En moyenne, les visiteurs restent six nuits aux Caïmans, note la mise à jour touristique.

La majorité des visiteurs – 87,9% – étaient venus pour les loisirs, tandis que 6,2% étaient en voyage d’affaires. Près de 6 % – 14 791 – rendaient visite à des parents.

Le nombre de croisiéristes continue de baisser

Le nombre de croisiéristes a considérablement diminué, atteignant son niveau le plus bas depuis plus de vingt ans, a déclaré la semaine dernière le ministre du tourisme, Kenneth Bryan, lors de la présentation des dernières statistiques.

Entre janvier et juin de cette année, 634 212 croisiéristes sont arrivés, soit une baisse de 14,6 % par rapport aux six premiers mois de 2023, au cours desquels 742 553 passagers avaient accosté aux îles Caïmans.

Les bateaux de croisière sont revenus à Grand Cayman pour la première fois en deux ans, après la pandémie de COVID-19 et la fermeture des frontières de Cayman en mars 2022. Entre cette date et la période de neuf mois précédant la fin de l’année, 743 393 croisiéristes sont arrivés, et l’année suivante, 1,1 million sont venus aux îles Caïmans. Ces chiffres ont été les “plus faibles arrivées de passagers depuis plus de vingt ans”, a déclaré M. Bryan.

Au cours des six premiers mois de cette année, il y a eu 197 escales de croisière, soit 50 de moins qu’au cours de la même période en 2023.

Plus de capacité aérienne

Bien que le nombre de croisières soit en baisse, le secteur de l’aviation a des raisons d’être optimiste, a déclaré M. Bryan, car les compagnies aériennes des marchés clés des États-Unis et du Canada lancent davantage de liaisons et augmentent le nombre de sièges dans les îles, a déclaré le ministre aux législateurs.

Il a noté qu’entre juin 2023 et juin 2024, le nombre de sièges en provenance des États-Unis, du Canada et du Royaume-Uni a augmenté de 15 %, passant de 63 096 en juin de l’année dernière à 67 224 en juin de cette année.

Selon les chiffres fournis par l’Association internationale du transport aérien, 418 vols sont arrivés aux îles Caïmans le mois dernier, soit 38 de plus qu’en juin 2023. Le nombre de vols entrants en provenance des États-Unis a augmenté de 18 %, offrant 50 817 sièges de plus qu’en juin de l’année dernière.

Avec l’arrivée d’un plus grand nombre de touristes en séjour, le nombre de chambres sur l’île augmente pour répondre à la demande et, pour la première fois de son histoire, les îles Caïmans disposent désormais de plus de 8 000 chambres pour les visiteurs.

M. Bryan a déclaré que l’ajout du nouvel hôtel Vida à West Bay et de l’hôtel Indigo à Seven Mile Beach signifiait que les îles Caïmans disposaient désormais de 8 060 chambres, ce qu’il a qualifié d'”étape importante”.

Il a également noté que les recettes touristiques avaient été soutenues par une augmentation de 16,9 % du tarif journalier moyen des hôtels, par rapport au premier semestre 2023.

Les taxes et redevances touristiques perçues par le gouvernement ont ainsi dépassé les attentes, avec un montant “impressionnant” de 25 millions de dollars entre janvier et juin de cette année, a déclaré M. Bryan, ce qui représente 9 % de plus que les prévisions.

Élargissement des services aériens

Parmi les compagnies aériennes qui ont augmenté leurs vols, on peut citer American Airlines, qui assure un service quotidien au départ de Dallas et qui a ajouté un vol le samedi pendant l’été, et SouthWest Airlines, qui assure des vols quotidiens entre Orlando et Grand Cayman jusqu’au 4 août, puis des vols hebdomadaires le samedi jusqu’au 3 novembre, avant de revenir à des vols quotidiens pour la saison d’hiver.

JetBlue ajoutera un deuxième vol au départ de Boston les lundis à partir du 28 octobre, alors qu’elle ne propose actuellement qu’un vol hebdomadaire le samedi.

Le nombre de vols au départ et à destination de Minneapolis-St. Paul augmentera également dans le courant de l’année, Sun Country Airlines proposant des vols deux fois par semaine du 20 décembre au 12 avril 2025, et Delta trois fois par semaine du 20 décembre au 12 avril 2025.

Le ministre a noté que le nombre de sièges à destination et en provenance de Toronto, au Canada, avait “effectivement doublé”, Air Canada et JetBlue proposant des vols deux fois par semaine entre avril et octobre.

M. Bryan a déclaré que la connectivité aérienne était “essentielle” au succès de l’industrie touristique des îles Caïmans et que l’augmentation du trafic aérien vers les îles Caïmans avait ouvert des “perspectives positives” pour l’avenir du tourisme.

Pour consulter le dernier aperçu des statistiques touristiques, cliquez ici.

