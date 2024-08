Un rêve devenu réalité pour la navigatrice olympique Charlotte Webster

Cayman Compass

Le drapeau des îles Caïmans a flotté une dernière fois aux Jeux olympiques de Paris, le lundi 5 août, lorsque Charlotte Webster a mis fin à la compétition pour l’équipe 345.

“Dire que je suis allée aux Jeux Olympiques est tout simplement incroyable”, a déclaré Webster.

“C’est vraiment un rêve qui devient réalité”, a-t-elle ajouté, soulignant qu’elle avait travaillé dur pour atteindre le sommet du sport.

Après cinq jours de navigation en Méditerranée, Webster a terminé sa dernière course au spectacle mondial avec un classement général de 41e dans l’épreuve du dériveur féminin.

Webster a disputé neuf courses dans la baie de Marseille et était en train de vivre l’une de ses meilleures journées de course lorsque la dixième course de la série a été annulée en raison de conditions météorologiques défavorables.

La meilleure navigatrice de Cayman s’élevait au milieu de la flotte pendant la neuvième course avant qu’elle ne soit interrompue. La course a finalement repris et Webster a terminé à la 37e place.

Dans la dixième course, Webster naviguait à nouveau près du sommet, cette fois en quatrième position sur la ligne de départ, mais la course a de nouveau été interrompue et n’a pas redémarré.

Bien que sa dernière journée de navigation ne se soit pas déroulée comme prévu, elle a déclaré qu’elle était reconnaissante de cette expérience.

“J’ai ressenti l’esprit olympique et je pense que c’est quelque chose que je n’oublierai jamais”, a déclaré Webster, qui était l’un des porteurs du drapeau caïmanais lors de la cérémonie d’ouverture.

“C’était une semaine inoubliable, très difficile parfois, très frustrante parfois, quand je n’ai pas eu les courses que je voulais, mais je suis vraiment heureuse de tout le chemin parcouru pour en arriver là”, a-t-elle ajouté.

Webster a terminé sa huitième course de la série le dimanche 4 août en se classant 43e. Plus tôt dans la journée, elle avait réalisé sa meilleure performance de la compétition en se classant 32e, devant 11 marins.

Le samedi 3 août – la journée la plus laborieuse – Webster a couru trois fois après deux reports les deux premiers jours. Elle a terminé à la 40e place dans la sixième course, après s’être classée 36e dans la cinquième et 41e dans la quatrième, la course d’ouverture de la journée.

Le vendredi 2 août, Webster a participé à deux courses, terminant 40e et 39e. Une troisième course était prévue ce jour-là, mais elle a été abandonnée au moment où Webster semblait pouvoir réaliser une performance exceptionnelle, puisqu’elle s’est retrouvée à la 16e place pendant la course.

Elle a commencé la compétition le jeudi 1er août en faisant ses débuts olympiques, où elle a terminé 41e dans sa première des 10 courses programmées.

Pour ce qui est de l’avenir, Webster a déclaré qu’elle allait maintenant se reposer et profiter du reste de l’été avant de rentrer à l’université.

“Je prends une pause bien méritée”, a-t-elle déclaré, précisant qu’elle reviendrait à la voile l’année prochaine et qu’elle tenterait éventuellement de participer à d’autres Jeux olympiques.

“Probablement LA 2028, mais nous verrons comment cela se passe.



