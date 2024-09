Un tournant pour l’Outre-mer avec François-Noël Buffet à sa tête

Le nouveau gouvernement d’Emmanuel Macron, composé de 39 ministres, marque une rupture importante avec le passé pour les Outre-mer. Pour la première fois en 65 ans, un ministre délégué aux Outre-mer, François-Noël Buffet, est directement rattaché à Matignon, signalant l’importance stratégique accordée aux territoires ultramarins. Cet ancien sénateur des Républicains, spécialiste de l’immigration et des relations avec les collectivités d’Outre-mer, entre en fonction à un moment où les crises se multiplient, de la Martinique à la Nouvelle-Calédonie.

Un ministère désormais rattaché à Matignon

La décision de lier directement le ministère des Outre-mer à Matignon représente un changement significatif dans la gestion des affaires ultramarines. Le président Emmanuel Macron souhaite ainsi faire des Outre-mer une priorité, renforçant leur visibilité au plus haut niveau de l’État. François-Noël Buffet, à la réputation solide pour son engagement sur des dossiers sensibles comme l’immigration et la sécurité, semble le candidat idéal pour piloter ce changement.

Qui est François-Noël Buffet ?

Figure politique de longue date, François-Noël Buffet est sénateur depuis 2004 et occupe divers postes locaux et nationaux depuis 1990. Son parcours est marqué par une spécialisation dans l’immigration, la sécurité, et les questions ultramarines. En 2022, il a dirigé une mission sénatoriale cruciale en Nouvelle-Calédonie, dans un contexte post-référendum d’autodétermination, où il a cherché à restaurer le dialogue avec les indépendantistes. Sa longue expérience en fait un acteur politique expérimenté pour traiter les dossiers épineux des Outre-mer.

Des dossiers urgents à régler

Les attentes sont grandes pour François-Noël Buffet, qui devra s’attaquer à plusieurs problématiques brûlantes. Parmi elles, les récentes émeutes en Martinique déclenchées par des mouvements contre la vie chère. La baisse historique du budget des Outre-mer de 9 % et les difficultés d’accès aux soins, notamment en Martinique, sont autant de défis à surmonter.

À Mayotte, la situation tendue autour de l’immigration irrégulière persiste. Buffet, qui prône la tolérance zéro sur ce sujet, devra également veiller à la mise en œuvre de la loi Mayotte, destinée à freiner l’afflux de migrants. En Nouvelle-Calédonie, il devra gérer les tensions persistantes entre les pro-indépendantistes et l’État après la série de référendums d’autodétermination. Le ministre devra trouver des solutions de compromis et renforcer les relations avec ces territoires, tout en préparant un avenir institutionnel pour la Nouvelle-Calédonie.

Un défi de continuité à relever

François-Noël Buffet est le quatrième ministre des Outre-mer en seulement deux ans, ce qui illustre l’instabilité ministérielle dans ce domaine. Cela complique la mise en place de réformes durables et concrètes, surtout dans un contexte où les crises économiques et sociales se multiplient. Il devra, pour réussir, consolider la confiance des citoyens ultramarins envers le gouvernement, une tâche ardue qui nécessite une approche pragmatique et immédiate.

Thani Mohamed Soilihi premier Mahorais au gouvernement

Autre fait marquant de ce nouveau gouvernement : la nomination de Thani Mohamed Soilhi, premier Mahorais à intégrer un gouvernement français. Il occupe désormais le poste de secrétaire d’État chargé de la francophonie et des partenaires internationaux, sous l’autorité du ministère des Affaires étrangères. Cette nomination renforce la reconnaissance de l’importance croissante de Mayotte et de ses défis spécifiques sur la scène nationale.

Un cap à franchir pour l’Outre-mer

Le retour des territoires ultramarins au cœur des décisions gouvernementales sera scruté de près. Les attentes sont élevées pour le nouveau ministre, mais seul le temps dira si François-Noël Buffet et son équipe pourront répondre aux nombreuses attentes et stabiliser la situation dans les régions concernées. En tant que spécialiste de l’immigration et homme d’expérience, il devra rapidement montrer sa capacité à trouver des solutions aux crises qui traversent l’Outre-mer.

Les 39 ministres du premier gouvernement Barnier

(19 ministres de plein exercice, 15 ministres délégués et 5 secrétaires d’État)

Emmanuel Macron réunira ce nouveau gouvernement Barnier pour un Conseil des ministres lundi 23 à 15 heures.

Les ministres de plein exercice

Didier Migaud , garde des Sceaux, ministre de la Justice

, garde des Sceaux, ministre de la Justice Catherine Vautrin , ministre du Partenariat avec les territoires et de la Décentralisation

, ministre du Partenariat avec les territoires et de la Décentralisation Bruno Retailleau , ministre de l’Intérieur

, ministre de l’Intérieur Anne Genetet , ministre de l’Éducation nationale

, ministre de l’Éducation nationale Jean-Noël Barrot , ministre de l’Europe et des Affaires étrangères

, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères Rachida Dati , ministre de la Culture et du Patrimoine

, ministre de la Culture et du Patrimoine Sébastien Lecornu , ministre des Armées et des Anciens combattants

, ministre des Armées et des Anciens combattants Agnès Pannier-Runacher , ministre de la Transition écologique, de l’Énergie, du Climat et de la Prévention des risques

, ministre de la Transition écologique, de l’Énergie, du Climat et de la Prévention des risques Antoine Armand , ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie

, ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie Geneviève Darrieussecq , ministre de la Santé et de l’Accès aux soins

, ministre de la Santé et de l’Accès aux soins Paul Christophe , ministre des Solidarités, de l’Autonomie et de l’Égalité entre les femmes et les hommes

, ministre des Solidarités, de l’Autonomie et de l’Égalité entre les femmes et les hommes Valérie Létard , ministre du Logement et de la Rénovation urbaine

, ministre du Logement et de la Rénovation urbaine Annie Genevard , ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt

, ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt Astrid Panosyan-Bouvet , ministre du Travail et de l’Emploi

, ministre du Travail et de l’Emploi Gil Avérous , ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative

, ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative Patrick Hetzel , ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Guillaume Kasbarian , ministre de la Fonction publique, de la Simplification et de la Transformation de l’action publique

, ministre de la Fonction publique, de la Simplification et de la Transformation de l’action publique François-Noël Buffet , ministre auprès du Premier ministre, chargé des Outre-mer

, ministre auprès du Premier ministre, chargé des Outre-mer Laurent Saint-Martin, ministre auprès du Premier ministre, chargé du Budget et des Comptes publics

Les ministres délégués

Benjamin Haddad , chargé de l’Europe (auprès du Premier ministre et du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères)

, chargé de l’Europe (auprès du Premier ministre et du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères) Nathalie Delattre , chargée des Relations avec le Parlement (auprès du Premier ministre)

, chargée des Relations avec le Parlement (auprès du Premier ministre) Maud Bregeon , porte-parole du Gouvernement (auprès du Premier ministre)

, porte-parole du Gouvernement (auprès du Premier ministre) Marie-Claire Carrère-Gée , chargée de la Coordination gouvernementale (auprès du Premier ministre)

, chargée de la Coordination gouvernementale (auprès du Premier ministre) Françoise Gatel , chargée de la Ruralité, du Commerce et de l’Artisanat (auprès de la ministre du Partenariat avec les territoires et de la Décentralisation)

, chargée de la Ruralité, du Commerce et de l’Artisanat (auprès de la ministre du Partenariat avec les territoires et de la Décentralisation) François Durovray , chargé des Transports (auprès de la ministre du Partenariat avec les territoires et de la Décentralisation)

, chargé des Transports (auprès de la ministre du Partenariat avec les territoires et de la Décentralisation) Fabrice Loher , chargé de la Mer et de la Pêche (auprès de la ministre du Partenariat avec les territoires et de la Décentralisation)

, chargé de la Mer et de la Pêche (auprès de la ministre du Partenariat avec les territoires et de la Décentralisation) Nicolas Daragon , chargé de la Sécurité du quotidien (auprès du ministre de l’Intérieur)

, chargé de la Sécurité du quotidien (auprès du ministre de l’Intérieur) Alexandre Portier , chargé de la Réussite scolaire et de l’Enseignement professionnel (auprès de la ministre de l’Éducation nationale)

, chargé de la Réussite scolaire et de l’Enseignement professionnel (auprès de la ministre de l’Éducation nationale) Sophie Primas , chargée du Commerce extérieur et des Français de l’étranger (auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères)

, chargée du Commerce extérieur et des Français de l’étranger (auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères) Olga Givernet , chargée de l’Énergie (auprès de la ministre de la Transition écologique, de l’Énergie, du Climat et de la Prévention des risques)

, chargée de l’Énergie (auprès de la ministre de la Transition écologique, de l’Énergie, du Climat et de la Prévention des risques) Marc Ferracci , chargé de l’Industrie (auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie)

, chargé de l’Industrie (auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie) Marie-Agnès Poussier-Winsback , chargée de l’Économie sociale et solidaire, de l’Intéressement et de la Participation (auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie)

, chargée de l’Économie sociale et solidaire, de l’Intéressement et de la Participation (auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie) Marina Ferrari , chargée de l’Économie du tourisme (auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie)

, chargée de l’Économie du tourisme (auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie) Agnès Canayer, chargée de la Famille et de la Petite enfance (auprès du ministre des Solidarités, de l’Autonomie et de l’Égalité entre les femmes et les hommes)

Les secrétaires d’État

Othman Nasrou , chargé de la Citoyenneté et de la Lutte contre les discriminations (auprès du ministre de l’Intérieur) Thani Mohamed Soilihi , chargé de la Francophonie et des Partenariats internationaux (auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères) Laurence Garnier , chargée de la Consommation (auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie) Salima Saa , chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes (auprès du ministre des Solidarités, de l’Autonomie et de l’Égalité entre les femmes et les hommes) Clara Chappaz , chargée de l’Intelligence artificielle et du Numérique (auprès du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche)



