Un voyage dans le temps Les sites du patrimoine local donnent un aperçu du passé historique des îles Caïmans.

Les sites patrimoniaux sont disséminés dans toute l’île et témoignent de l’histoire de Caïman. Explorez une variété de sites célèbres et faites connaissance avec les jours d’antan et la richesse du patrimoine et de l’histoire de l’île.

PEDRO ST. JAMES



Pedro St. James.

Surnommée le château de Cayman, cette grande maison caribéenne du XVIIIe siècle est un site historique national. Considérée comme le berceau de la démocratie, c’est là que les dirigeants de l’époque se sont réunis en 1831 pour former le premier parlement élu. Des panneaux d’interprétation, des visites guidées et une présentation multisensorielle en 3D retraçant la vie des premiers colons sont proposés.

L’ÉPAVE DU TEN SAIL



L’épave du Ten Sail.

L’épave du Ten Sail est la plus célèbre épave de l’île. En 1794, 10 navires de la Royal Navy britannique se sont échoués sur le récif, de nuit, à East End. On dit que le roi George III a accordé à l’île un statut d’exemption fiscale en récompense des efforts héroïques de sauvetage des habitants (bien qu’il n’existe aucune trace de ce décret royal). Un monument et un parc à East End marquent le site du naufrage.

FORT GEORGE



Fort George.

Surplombant le port de George Town, ce fort historique a été construit par les premiers colons vers 1790 pour se protéger des attaques des Espagnols qui occupaient l’île voisine de Cuba. Le site abrite une petite cabane en bois qui était utilisée par les gardes-malades pendant la Seconde Guerre mondiale pour surveiller l’activité des sous-marins allemands au large de la côte.

MISSION HOUSE



Mission House.

Cette maison historique supervisée par le National Trust for the Cayman Islands est l’une des plus anciennes habitations connues des îles Caïmans, construite dans les années 1800. Située à Bodden Town, elle abritait autrefois des missionnaires et des éducateurs presbytériens. Le site offre une fenêtre sur le passé, où les visiteurs peuvent se faire une idée de la façon dont vivaient les premiers colons.

‘MIND’S EYE’ – LA MAISON DE MISS LASSIE



La maison de Miss Lassie.

Cette maison historique de South Sound est un symbole de la tradition, de la culture et de l’art caïmanais. C’est là que vivait l’artiste visionnaire caïmanaise Gladwyn “Miss Lassie” Bush. Elle a commencé à peindre plus tard dans sa vie, créant des œuvres inspirées de visions chrétiennes et de la culture maritime caïmanaise – des images qu’elle voyait dans son “œil mental”. Ses peintures visionnaires ornent les murs, les fenêtres et les plafonds de la maison en torchis du XIXe siècle.

GUN SQUARE

La place des canons de Bodden Town servait à défendre le village contre les attaques potentielles de pirates et de maraudeurs espagnols à l’époque. Deux canons du 18e siècle s’y trouvent encore.

ANCIENNE ÉCOLE DE SAVANNAH



Ancienne école de Savannah.

Cette école d’une seule pièce, construite en bois de fer, a ouvert ses portes en 1940. Les pupitres, les bouteilles d’encre, les stylos “dip-in” et le tableau noir qui s’y trouvent rappellent l’époque où elle servait de petite école pour les enfants de 7 à 14 ans.

