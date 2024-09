Une artiste caïmanais vend une œuvre sur eCayTrade à un prix de 7 millions de dollars

Cayman Compass

Par James Whittaker – 13 septembre 2024

L’œuvre “Colors of the Wind” est proposée pour 7 millions de dollars. –

Qu’il s’agisse d’une Honda Fit à prix réduit, d’un climatiseur, d’une paire d’Air Jordans ou d’un appartement à louer, vous pouvez généralement trouver ce que vous cherchez sur le site Web eCayTrade.

En revanche, on ne s’attend pas à trouver des œuvres d’art d’une valeur de 7 millions de dollars.

L’œuvre “Colors of the Wind” de Betty Martinez Christian a été publiée dans la section “achat et vente” du site avec un prix de vente à sept chiffres.

C’est le genre de vente que l’on s’attendrait normalement à voir lors d’une vente aux enchères d’œuvres d’art de Sotheby’s.

C’est d’ailleurs là qu’elle espère que ses œuvres seront commercialisées. Mais pour l’instant, elle utilise les outils dont elle dispose et met ses œuvres en vente à un prix qui, selon elle, reflète leur valeur.

“Mon objectif est de devenir internationale”, a-t-elle déclaré.

“J’estime que le prix de mon travail n’est pas si élevé que cela, si l’on en juge par les 80 ou 85 millions de dollars que l’on peut trouver chez Sotheby’s. Je pense que si quelqu’un aime son travail, il n’y a pas de raison de s’inquiéter.

“Je pense que si quelqu’un l’aime, il l’achètera”.

Betty Martinez Christian, spécialisée dans l’art abstrait, qui incorpore des éléments du monde naturel dans des peintures tactiles, expose certaines de ses œuvres à la Carlos V Garcia Fine Art Gallery, à West Bay.

Bien que certaines de ses peintures soient disponibles à partir de 500 dollars, elle estime que les œuvres auxquelles elle a consacré le plus de temps et de créativité sont des pièces uniques de plus grande valeur.

Elle décrit “Colors of the Wind” comme une évocation de la scène où l’on ferme les yeux sur la plage au coucher du soleil et où l’on découvre les couleurs qui nagent encore dans notre esprit.

“C’est une œuvre unique. J’ai travaillé dessus pendant un an”, a-t-elle ajouté.

Christian, qui est artiste depuis son enfance et a remporté un concours de la National Gallery à l’âge de 11 ans, a commencé par vendre des carillons éoliens fabriqués à partir de coquillages cassés et de fil de pêche. Elle essaie toujours d’intégrer dans ses œuvres la beauté qu’elle trouve dans la nature, en particulier près de la maison de son grand-père à East End.

L’annonce sur eCaytrade.

Son ambition est d’avoir son propre studio aux îles Caïmans et de vendre ses œuvres à l’international.

Lorsqu’on lui demande si elle s’attend à obtenir le prix fort pour ses œuvres annoncées sur eCay, elle répond : “On ne sait jamais. Je suis une personne positive et je choisis d’être heureuse chaque jour. Peut-être que je n’obtiendrai pas 7 millions de dollars, mais peut-être que quelqu’un le remarquera et verra la valeur de mon travail et voudra me parrainer pour m’aider à m’internationaliser”.



