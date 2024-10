Une consultation citoyenne pour la rénovation urbaine de Fort-de-France

Retour sur la concertation publique avec les riverains et commerçants de l’îlot Cazotte, incluant l’avenue des Caraïbes, la rue Redoute de Matouba et la rue Lazare Carnot, à Fort-de-France.

Le 2 octobre, la SOAME (Société d’aménagement et d’équipement de la Martinique), accompagnée de la Ville de Fort-de-France, a organisé une rencontre pour présenter les avancées des études de conception pour l’aménagement et la rénovation de ces voies, inscrites dans le cadre des programmes Action Cœur de Ville (PACV) et NPNRU (Nouveau programme national de renouvellement urbain), avec un financement conjoint de la CTM. En tant que maître d’ouvrage pour le compte de la Ville, la SOAME assure la conduite de ces opérations, qui visent à moderniser les rues en intégrant des espaces publics de qualité, favorisant les circulations douces, la création de placettes et des lieux de rencontre.

Déplacements doux et végétalisation

Cette concertation a permis aux habitants et commerçants de s’exprimer et de formuler des suggestions enrichissantes sur les travaux à venir.

Impliquer les usagers dès la phase de conception est un levier essentiel pour le succès des projets urbains.

L’aménagement prévu concerne, entre autres, la réduction de la voie automobile pour promouvoir les déplacements piétons, la végétalisation pour limiter l’effet des îlots de chaleur, ainsi que la modernisation des infrastructures publiques (réseaux d’eau, éclairage, etc.).

Grâce à ce dialogue ouvert, la SOAME et la Ville de Fort-de-France, en collaboration avec leurs partenaires, renforcent leur engagement pour un développement urbain harmonieux, durable et à l’écoute des besoins des usagers.

Source : La SOAME

