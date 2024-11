Une entreprise martiniquaise distinguée au salon des maires

A l’occasion du salon des maires, la FNTP (Fédération nationale des travaux publics) remet le grand prix du jury des Victoires 2024 de l’investissement local au projet de protection du port de plaisance Etang Z’abricots à Fort-de-France, réalisé pour le compte de la CACEM (Communauté d’Agglomération du Centre de la Martinique) par Somatras, filiale martiniquaise du Groupe ETPO.

Cette victoire vient saluer la démarche environnementale et de protection naturelle proposée sur ce port de plaisance emblématique martiniquais accueillant près de 3000 visiteurs par an, et fragilisé par le temps et les éléments climatiques; notamment les évènements cycloniques.

La solution déployée par les équipes de Somatras a permis la mise en place de dispositifs d’accrétion sédimentaire à l’extrémité de la pointe des Sables face au port; créant ainsi des conditions favorables au développement de la mangrove par colonisation naturelle; écosystème naturel qui se développe le long des côtes protégées des zones tropicales et subtropicales; mais surtout véritable rempart contre les aléas climatiques; protégeant ainsi les infrastructures à proximité.

La mangrove permet également la préservation de la biodiversité locale en nourrissant notamment les espèces aquatiques présentes.

Le dispositif installé en mars 2023 présente déjà des effets bénéfiques. La mangrove agit comme un écran végétal. Elle permet de protéger le port et de s’adapter naturellement à l’augmentation du niveau marin, protégeant ainsi le littoral de l’érosion.

Un projet gagnant – gagnant au service du confort des usagers du port et des touristes, de l’adaptation au changement climatique ou encore d’impact économique lié à la réduction des frais d’entretien.

