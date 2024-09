Une étudiante dominicaine de l’UVI nommée boursière HBCU de la Maison Blanche

Dominica News Online –

Kyra Edward

Une étudiante dominicaine qui étudie à l’Université des Îles Vierges (UVI) a été choisie par l’Initiative de la Maison Blanche sur l’avancement de l’équité éducative, de l’excellence et des opportunités économiques à travers les collèges et universités historiquement noirs (HBCU) en tant que boursière HBCU pour 2024.

L’UVI a identifié l’étudiante comme étant Kyra Edward, originaire de Roseau. Selon l’université, elle rejoindra 110 étudiants exceptionnels de 77 HBCU à travers les États-Unis qui ont été choisis pour leurs résultats académiques exceptionnels, leur potentiel de leadership et leur dévouement à leurs communautés.

“En tant qu’étudiante en finance et comptabilité, spécialisée en communication et présidente de l’Association des journalistes noirs de l’UVI (UVIABJ) en 2023, Edwards est la deuxième étudiante en communication à recevoir cet honneur en autant d’années, après Michael Bell, qui a été honoré en 2023, ainsi que Jackeima Flemming, étudiante en marketing”, a déclaré l’université.

Le secrétaire d’État américain à l’éducation a fait l’éloge de la cohorte 2024 en déclarant qu’elle était un exemple d’excellence pour les Noirs.

“Depuis dix ans, le programme HBCU Scholars célèbre les talents et les réussites académiques exceptionnels des étudiants de nos collèges et universités historiquement noirs…”, a-t-il déclaré.

“Les 110 étudiants exceptionnels de cette année illustrent l’excellence noire et nous remplissent d’espoir quant aux promesses de demain. Nous ne pourrions être plus fiers de les soutenir dans leur parcours”.

Mme Edwards a déclaré que sa sélection l’incitait à continuer à viser l’excellence.

“Cette opportunité me motive à continuer à viser l’excellence, non seulement dans ma carrière éducative personnelle, mais aussi pour encourager et habiliter d’autres jeunes à poursuivre et à réaliser leurs rêves”, a-t-elle déclaré, selon l’UVI.

“Je suis reconnaissante de faire partie d’une tradition qui favorise l’excellence des HBCU.

Elle a déclaré qu’elle appréciait son éducation à l’UVI, ajoutant qu’elle aimait l’école.

“J’aime mon école parce qu’elle offre une communauté caribéenne unique qui favorise le développement académique et personnel”, a-t-elle fait remarquer.

Sharon Honore, professeur associé à l’unité de communication de l’UVI, s’est déclarée fière des résultats obtenus par Kyra Edward.

“Kyra incarne l’excellence que nous recherchons à l’UVI”, a-t-elle déclaré. “Son dévouement à la fois à ses études et à ses rôles de leadership démontre qu’elle est prête à assumer cette plateforme nationale et à inspirer les autres. C’est un honneur pour l’université de l’avoir comme ambassadrice de l’initiative de la Maison Blanche sur les HBCU et de représenter l’UVI sur la scène nationale”.

Selon l’UVI, tout au long de l’année, les boursiers “participeront à une série d’ateliers, de programmes de développement du leadership et d’événements de mise en réseau destinés à améliorer leurs compétences et à élargir leurs horizons. En outre, ils auront l’occasion d’entrer en contact avec des chefs d’entreprise, des décideurs politiques et d’anciens participants au programme, ce qui enrichira encore leur expérience éducative”.

