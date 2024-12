Une histoire de luttes et d’innovations : l’UFM fête ses 80 ans

Pour célébrer son 80ᵉ anniversaire, l’Union des Femmes de Martinique (UFM) conjugue tradition et modernité à travers une exposition unique, “80 ans Droits (s) Devant !”, présentée au hall du multiplexe Madiana jusqu’au 7 janvier 2025. Ce parcours thématique interactif retrace huit décennies de luttes pour l’égalité des droits et la défense des femmes en Martinique, tout en mettant en lumière l’engagement visionnaire de l’UFM. Grâce à un format numérique accessible via des QR codes, cette exposition itinérante s’inscrit dans une dynamique d’ouverture et d’interactivité, rendant hommage à des années d’actions novatrices pour un monde meilleur.

Inédit !

La rencontre d’une longue histoire et des nouvelles technologies.

L’UFM célèbre son 80 -ème anniversaire à la pointe de l’innovation.

Elle présente en effet dans le hall du multiplexe Madiana, l’exposition

80 ans Droits (s) Devant !

Itinéraire thématique qui retrace l’histoire et les luttes menées par l’UFM aux cotés des femmes de Martinique, de sa création en 1944 à aujourd’hui, cette exposition illustre l’inscription de cette pionnière dans les problématiques contemporaines.

L’égalité des droits, la lutte contre les violences subies par les femmes sont quelques unes des cibles de l’UFM, qui donne à voir et à entendre ses initiatives et les moyens mis en œuvre afin de répondre aux besoins des femmes et promouvoir encore et toujours leurs droits, en Martinique et solidairement, au plan international.

Ainsi, la Maison de Solange qui accueille les femmes en difficulté, de même que la Féminithèque et le Centre de Ressources Angela Davis, riches de plus d’un millier d’ouvrages et documents, aux cotés d’autres réalisations, concrétisent des projets et une action quotidienne en faveur du soutien et de l’édification des femmes.

Déterminée à la rendre accessible à toutes et tous, c’est sous une forme originale et attractive que l’association nous invite à découvrir l’exposition

Elle a en effet choisi de la mettre à portée de clic de smartphone, privilégiant ainsi l’interactivité.

Il suffit de scanner les QR codes de chacun des six panneaux thématiques présentés, afin de tout savoir sur l’action de l’UFM et ses réalisations.

Riche d’informations et bien documentée, cette exposition dévoile ainsi sur de longues années, une œuvre d’utilité publique, à l’avant -garde de la lutte contre toutes les discriminations.

Autre avantage de son format : sa vocation à être itinérante et donc disponible au prêt pour un accueil par les associations, les établissements scolaires, les comités d’entreprise et tout autre organisme qui souhaiterait faire découvrir sous l’angle singulier de la sororité, la marche en avant des femmes de Martinique, en lutte pour leur droits et l’édification d’un monde meilleur.

L’exposition est à voir dans le hall de MADIANA jusqu’ au 7 janvier 2025

