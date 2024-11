Une loi de programmation et d’orientation pour sortir de la vie chère

Lundi 4 novembre, le Conseil Exécutif de Martinique, les maires, les membres du bureau de l’Assemblée de Martinique, les chefs de file politiques de la CTM présents ou représentés et les présidents des Chambres consulaires, se sont réunis en conférence territoriale ad’hoc.

Cette conférence avait pour objectifs d’aborder la crise sociale actuelle, la mise en œuvre du protocole d’objectifs et de moyens de lutte contre la vie chère, la concrétisation des réponses et des engagements de l’Etat et la matérialisation de ces dispositions dans le cadre d’une réforme économique de grande ampleur.

Les élus et les acteurs économiques ayant pris part aux discussions :

Prennent acte des mesures négociées dans le cadre du protocole d’objectifs et de moyens de lutte contre la vie chère qui constituent une étape essentielle pour baisser les prix des produits alimentaires, mieux contrôler les chaînes de distribution alimentaire et relancer la production agricole vivrière ;

Tendent vers une vision globale du tout alimentaire tout en réaffirmant la nécessité de rendre pérenne les avancées obtenues dans le cadre de ce protocole, pour une diminution durable des prix à la consommation et l’amplification de l’autonomie alimentaire ;

Condamnent les violences commises ces dernières semaines et les dégâts causés aux infrastructures publiques, aux biens privés et aux commerçants : 237 entreprises ont fait des demandes d’activité partielle ; 140 entreprises ont été touchées par des dégâts pour un préjudice de 80 à 90 millions d’euros ; 1500 salariés sont placés en chômage partiel dont 300 à 700 personnes qui risquent de perdre leur emploi ;

S’engagent, dans une démarche d’unité, à apporter leurs contributions dans le cadre de la rédaction d’une loi de programmation et d’orientation, demandée au Premier Ministre pour sortir de la vie chère en Martinique et poser les bases structurelles d’un nouveau modèle de développement économique structurel permettant la création de richesses et d’emplois ainsi que la préservation de notre environnement ;

S’accordent sur le principe de l’organisation d’un congrès des élus de Martinique avant la fin de l’année 2024.

Source : CTM

