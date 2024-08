Une rentrée scolaire 2024-2025 sous le signe de la proximité et de l’égalité des chances en Martinique

Alors que la rentrée scolaire 2024-2025 débute en Martinique, la rectrice de l’académie, Nathalie Mons, se rendra à l’école primaire du Morne-Vert pour marquer cet événement majeur. Avec plus de 63 000 élèves attendus cette année, la priorité est donnée à l’égalité des chances, notamment dans les territoires ruraux. Cette visite symbolique met en lumière les efforts déployés pour offrir un service public d’éducation accessible et de qualité sur toute l’île.

La rentrée scolaire 2024-2025 en Martinique s’annonce marquée par un engagement renouvelé en faveur de l’égalité des chances, particulièrement dans les zones rurales. Le lundi 2 septembre 2024, la rectrice de l’académie de Martinique, Nathalie Mons, accompagnera la maire du Morne-Vert, Angèle Serbin, pour une visite de rentrée à l’école primaire du Morne-Vert. Ce déplacement souligne la volonté de l’académie de maintenir un service public d’éducation de proximité, essentiel pour garantir les mêmes chances de réussite à tous les élèves, où qu’ils se trouvent.

Cette année, 63 228 élèves, répartis entre le premier degré (30 797 élèves) et le second degré (32 431 élèves), sont inscrits dans les établissements de l’île. Parmi eux, on compte 16 703 collégiens et 13 395 lycéens, dont 5 171 en lycées professionnels. Les élèves seront répartis dans 307 écoles et établissements du second degré, comprenant 227 écoles, 50 collèges, et 30 lycées.

L’engagement de l’académie se reflète également dans les effectifs enseignants. Pas moins de 6 207 agents de l’Éducation nationale assureront l’enseignement dans les 1er et 2nd degrés, contribuant à un environnement scolaire propice à l’apprentissage et à la réussite des élèves.

Les résultats des examens nationaux pour l’année scolaire précédente témoignent du niveau d’excellence des élèves martiniquais, avec un taux de réussite de 88 % au diplôme national du brevet (DNB) et de 90,4 % au baccalauréat, des chiffres proches de la moyenne nationale.

La taille des classes reste un point central des préoccupations pour cette rentrée. Le nombre moyen d’élèves par classe est de 18,3 en préélémentaire et de 18,4 en élémentaire, grâce notamment au dédoublement des classes. Dans le secondaire, les formations en collège accueillent en moyenne 23,7 élèves par classe, tandis que les lycées généraux et technologiques comptent en moyenne 24,6 élèves par classe.

La visite de rentrée au Morne-Vert inclura un moment d’échanges avec les élèves et les équipes pédagogiques, suivi d’un point presse où seront présentées les grandes lignes de cette nouvelle année scolaire. Cette initiative souligne l’importance de l’éducation dans le développement des territoires ruraux et la nécessité de garantir un accès équitable à une éducation de qualité pour tous les enfants de Martinique.

Sources : Communiqué de presse de la rentrée scolaire 2024-2025, chiffres clés de la rentrée 2024-2025 en Martinique.

