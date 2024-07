Une survivante du cancer marque une étape importante avec un “bébé miracle”.

Cayman Compass

Par Reshma Ragoonath – 13 juillet 2024

Lorsque Emma Evans a appris qu’elle était atteinte d’un cancer du col de l’utérus en 2020, elle pensait que ses chances de devenir mère étaient minces, voire nulles. Mais quatre ans plus tard, cette habitante de George Town savoure ses moments de maternité avec son bébé Jasper.



“Il est vraiment mon bébé miracle”, a déclaré Emma Evans en câlinant son fils lors d’un entretien avec le Cayman Compass.

Dans moins de quatre mois, la maman s’apprête à fêter le premier anniversaire de son enfant et ses quatre ans de lutte contre le cancer.

Comment tout a commencé

Mme Evans a raconté qu’elle avait été enfermée pendant la pandémie de COVID-19 et qu’elle avait dû faire face seule au diagnostic et au traitement de son cancer.

Elle a été diagnostiquée à la suite d’un frottis de routine, après que le Dr Karina Palmer-Forde, de la Health Services Authority, a détecté une anomalie et a procédé à un examen plus approfondi. Mme Evans a déclaré qu’elle pensait que ce contrôle supplémentaire lui avait sauvé la vie.

C’est à l’occasion d’une procédure LEEP, qui consiste pour les médecins à retirer des tissus anormaux du col de l’utérus et à les tester pour détecter un cancer, que la tumeur a été découverte.

Evans a dû subir un traitement anticancéreux alors que la plupart des pays du monde sortaient encore du confinement de la pandémie. – La photo est disponible à l’adresse suivante Fourni

Elle a déclaré avoir été ébranlée lorsqu’elle a reçu le diagnostic de son cancer, à un moment où la majeure partie du monde était en état de confinement. Le fait d’être à des milliers de kilomètres de sa famille au Royaume-Uni a rendu le processus très difficile.

“J’appelais ma mère au milieu de la nuit en pleurant et en paniquant”, a-t-elle déclaré, ajoutant que “c’était un peu surréaliste, pour être honnête, parce que dès que vous apprenez que vous avez un cancer, vous pensez que vous allez mourir. On ne sait pas vraiment ce qui va se passer”.

À l’époque, la possibilité d’avoir un enfant était l’idée la plus éloignée de son esprit, car elle ne savait pas si elle aurait besoin d’une chimiothérapie ou d’une radiothérapie.

“Ma première réaction, en quelque sorte, a été de me mettre en mode survie”, a-t-elle déclaré.

Elle s’est dite reconnaissante du soutien de son équipe au département des services à l’enfance et à la famille, où elle travaillait à l’époque, qui lui a donné la force dont elle avait besoin pour se battre.

Lorsqu’elle s’est rendue à Miami pour sa première intervention majeure, ils l’ont accueillie à l’aéroport. L’une de ses collègues envoyait également ses proches à Miami à l’hôpital pour lui rendre visite.

“Ma collègue de travail a envoyé sa sœur avec des friandises et d’autres choses pour moi, c’était vraiment gentil, et ensuite tous mes amis et mes collègues m’ont apporté des choses tous les jours”, a-t-elle déclaré, ajoutant que, même si elle souffrait, ces efforts supplémentaires l’ont aidée à guérir.

Un traitement délicat

Le Dr Peter Sipos, gynécologue-obstétricien consultant, a ensuite pris en charge le cas de Mme Evans.

Il a déclaré qu’à l’époque, son objectif était de s’assurer qu’elle avait toutes les chances de survivre.

Il espérait également qu’elle pourrait avoir des enfants quand elle le souhaiterait, mais “pour être tout à fait honnête, lors de l’évaluation initiale, nous avons pensé que ce n’était probablement pas une option”, a-t-il déclaré.



Le Dr Peter Sipos, gynécologue-obstétricien consultant de l’HSA, a non seulement supervisé le cas complexe de Mme Evans, mais a également mis au monde le bébé Jasper. Ils partagent ici un moment de détente. – Photo : Reshma Ragoonath

Compte tenu de la complexité de son cas au départ et des procédures liées à son cancer, il savait que la grossesse serait un défi.

“Cela a été une véritable entreprise pour nous de concevoir ses soins de manière à ce qu’elle puisse obtenir ce qu’elle a obtenu aujourd’hui. Mais c’est aussi quelque chose de très remarquable qu’elle a fait. Je l’ai vue suivre ce processus pendant des années”, a-t-il déclaré.



Evans et son mari Kerry Powell après la naissance de leur fils Jasper. – Photo : Fourni

M. Sipos a loué la résilience de Mme Evans au cours des quatre années de traitement.

“Elle s’en est remarquablement bien sortie, et nous avons été stupéfaits de voir à quel point elle a su faire face à tout cela”, a-t-il déclaré.

Lors du traitement des cancers gynécologiques en général, il faut, selon M. Sipos, prévoir un plan pour, d’une part, conserver la capacité de tomber enceinte et, d’autre part, s’assurer que le traitement est sûr et que la patiente “se rétablira ou, du moins, aura les meilleures chances d’être débarrassée du cancer”.

Dans le cas de Mme Evans, il a déclaré que, malgré la complexité de la situation, ils ont réussi à atteindre ces deux objectifs.

C’est au cours de sa lutte contre le cancer qu’elle a rencontré son mari Kerry Powell, dont elle est tombée amoureuse.

Après avoir franchi les obstacles du cancer, l’attention s’est portée sur le projet de grossesse de Mme Evans.

En raison de l’ablation du col de l’utérus, il n’était pas possible de tomber enceinte naturellement, et le couple a donc eu recours à la fécondation in vitro.



Emma Evans pose avec son mari Kerry Powell et leur fils Jasper. Emma Evans a déclaré que son mari l’avait aidée à surmonter les moments difficiles. –

Selon le docteur Sipos, après toutes les interventions sur le col de l’utérus, Emma Evans a dû subir une rare opération de cerclage transabdominal pour pouvoir porter son bébé en toute sécurité.

Sa grossesse devait également coïncider avec son dernier traitement contre le cancer.Lorsque sa grossesse a été confirmée, elle n’en croyait pas ses yeux.

“J’ai eu très peur. Je savais que la grossesse n’allait probablement pas être aussi simple que la plupart des grossesses”, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle était persuadée d’être entre de bonnes mains.

Sipos, qui a géré le traitement d’Evans pendant toute sa durée, a également accouché de Jasper, un sentiment de satisfaction pour lui à la fin d’un long voyage.

L’avenir

Aujourd’hui, après huit interventions chirurgicales distinctes, tant au niveau local qu’à l’étranger, et 107 visites médicales, cette jeune femme de 37 ans, première maman, se dit reconnaissante envers l’équipe médicale de la Health Services Authority qui l’a aidée à traverser la pire période de sa vie.

“J’essaie de pratiquer la gratitude tous les jours, de toute façon, parce que je pense que de nos jours, les gens se plaignent tellement de ceci et de cela qu’ils ne voient que le négatif. Mais tourner la lentille vers l’intérieur, et regarder ce que nous avons, change complètement notre vie”, a-t-elle déclaré.

Malgré son combat contre le cancer, Mme Evans n’a pas renoncé à son rêve d’obtenir un doctorat en travail social, et elle est aujourd’hui sur la dernière ligne droite pour y parvenir.

Mme Evans a exprimé sa gratitude au personnel de la HSA, en particulier au Dr Peter Sipos (à droite), qui a veillé à ce qu’elle et son bébé Jasper soient en sécurité et à ce que l’on s’occupe bien d’eux. – Photo de l’hôpital : Reshma Ragoonath

En repensant à son parcours, Mme Evans a déclaré que tout cela en valait la peine, puisqu’elle est aujourd’hui en vie et qu’elle a eu la chance d’avoir un bébé heureux et en bonne santé.

“Je sais qu’il y a tant de gens qui n’ont pas eu la même chance que moi ou qui n’ont pas eu le même traitement. Je suis à jamais reconnaissante aux médecins, à l’univers et aux îles Caïmans”, a-t-elle déclaré.

Evans et Sipos ont toutes deux exhorté les femmes de la communauté à se soumettre régulièrement à des examens de dépistage du cancer, car cela peut faire la différence entre la vie et la mort.

Son fils étant en sécurité dans ses bras, Mme Evans a déclaré qu’elle attendait avec impatience le prochain grand défi à relever

