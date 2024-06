Vedettes maritimes : Blue Lines prend le relai

Adieu Vedettes Tropicales place aux vedettes Blue lines. MartiniqueTransport a attribué la Délégation de Service Public pour le transport maritime au groupement créé par City’ Up et Blue Heaven. La nouvelle société débutera ses activités le 1 juillet 2024. De nouvelles lignes seront proposées à la population. Blue Lines entend améliorer l’expérience client et les relations avec ses salariés.

La société Blue Lines née du partenariat entre City’Up et Blue Heaven a remporté pour une période de 8 ans la délégation du Service Public pour le transport maritime de passagers.

Cette délégation démarre dès lundi 1er juillet sur les lignes déjà en activité sous l’ancienne délégation. De nouvelles lignes feront leur apparition progressivement. En Juillet, la ligne Fort-de-France / Case-pilote se verra doter d’un arrêt à Schoelcher après vérifications du ponton. La ligne Fort-de-France / L’Etang Zabricot est en attente de la construction du ponton. La desserte devrait démarrer en 2025/2026. La grande nouveauté c’est création des lignes Fort-de-France / Carbet / Saint-Pierre et la ligne Fort-de-France / Grande Anse aux Anses d’Arlet. Ces 2 nouvelles lignes sont attendues pour 2025/ 2026. Elles seront testées sur une période de 15 mois avec un bilan à mi-parcours et un bilan au terme de ces 15 mois d’exploitation. Selon les premiers essais il faudra entre 40 et 45 minutes pour un Fort-de-France / Saint-Pierre. Coté logistique, cette fois, les dirigeant de Blue Lines veulent s’assurer de la continuité du service aux usagers. Ils prévoient pour la bonne marche du réseau un bateau de secours en cas de panne et aussi d’un bateau de réserve. Blue Lines prévoit de s’adapter aux nouvelles normes en matière de transport avec l’obligation d’avoir 3 navigants en permanence à bord, le capitaine, un mécanicien et un matelot.

Pour tenir ses engagements le nouveau transporteur prévoit d’embaucher de nouveaux salariés. Aujourd’hui Blue Lines c’est 30 salariés, à terme le nombre de salariés devrait atteindre 50. La société veut faire de la formation un enjeu. Elle souhaite inciter les jeunes martiniquais à se tourner vers la mer et ses métiers.

Bue Lines, une coalition complémentaire

Blue Lines c’est un attelage composé de City Up, spécialiste des solutions de mobilité dans la ville et Blue Heaven une entreprise spécialisée dans le maritime et le suivi de la construction navale en autre. Chacune des parties va contribuer à la bonne marche de la nouvelle structure à travers ses compétences propres nous a confié Olivier Bellemare le président de Blue Haven:

« Blue Heaven sera sur la partie opérationnelle, sur la partie MCO ( Maintien en condition opérationnelle), la partie QHSE ( Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement) établissement du cahier de charge, sur la partie construction, et la technique, tandis que City’Up s’occupera de la partie administrative et de la gestion de la Délégation du Service Public ainsi que de la gestion des Ressources Humaines. Nous sommes complémentaire puisque City’Up a l’expertise dans tout ce qui mobilité dans le domaine du transport ».

Pour rappel, Blue Heaven existe depuis plusieurs années mais ses activités se déroulaient jusqu’à maintenant à l’international. Le groupe avait postulé pour la reprise du bassin de Radoub, le site historique de réparation navale de Fort-de France. City’Up, dirigée par Lise Moutamalle est l’émanation de la CFTU (Compagnie Foyalaise de Transports Urbain) qui gérait à l’époque le transport urbain à Fort-de-France. City’Up a pour objet de travailler sur les enjeux de « smart city » c’est à dire donner à une ville les moyens d’améliorer la qualité de ses services et d’optimiser ses coûts grâce à l’utilisation des Technologies de l’Information et de la communication (TIC). « Notre axe fort reste la mobilité et aujourd’hui et c’est pour cela et dans le cadre de cet enjeu que nous avons souhaité répondre avec Blue Heaven à la délégation des navettes maritimes parce que c’est une véritable alternative complémentaire au transport terrestre. On reste persuadé que le transport maritime est un transport qu’il faut continuer à développer parce que nous sommes sur un territoire insulaire. Il faut le maximiser, le magnifier. On a une vraie problématique de trafic routier. Le fait de coupler le transport terrestre et l’additionner en terme de multi-modalités avec du transport maritime c’est vraiment un plus qu’on doit continuer à explorer.

Quelle garantie pour les usagers?

Début 2024, les usagers ont vécu un cauchemar suite à la grève initiée par le personnel de l’ancien délégataire. Pendant 40 jours, entre février et mars, les martiniquais ont été privé de transport maritime sans aucune alternative. Blue-Lines a-t-elle les moyens d’éviter aux usager de revivre pareille mésaventure?

Pour Lise Moutamalle la solution passe par plus de proximité avec les salariés.

« On va intensifier le dialogue social. On va mettre en place un plan de continuité en cas de conflit social. C’est à dire assurer un service minimum qui permette à l’usager de se déplacer. Ce sont des discussions que nous aurons avec l’autorité déléguante, Martinique Transport et l’ensemble des collaborateurs ».

Plus de services pour les voyageurs

Dans sa quête d’amélioration de la mobilité, les vedettes Blue Lines prévoient un assortiment de services pour améliorer l’expérience client. Prochainement l’usager pourra bénéficier en temps réel des informations sur les horaires des vedettes. Ces informations seront disponibles sur les pontons et à terme sur internet et via une application sur les appareils mobiles. Des enquêtes de satisfaction seront également mises en place pour coller au plus près des attentes de la clientèle. Le transporteur réfléchit également à la création d’un titre de transport dématérialisé, qui permettra aux voyageurs d’utiliser leur téléphone comme ticket de transport. Et enfin, dans le but de répondre à tous le cas de figure, Blue Lines souhaite rajouter à sa grille tarifaire la création d’un ticket à la journée.

Des outils techniques au service de l’opérationnel

Dès le mois de juillet, le nouveau transporteur fera réaliser des audits sur l’état des bateaux à sa disposition. L’objectif étant de procéder dans les prochains mois à la réparation éventuelles des embarcations. Un audit sera également réalisé pour définir comment devront être conçus les nouveaux bateaux qui viendront compléter la flottille. Ces navires seront de type hybrides avec comme particularité de posséder un moteur électrique qui sera utilisé lors des accostages. Des efforts seront également faits sur l’aspect environnemental. Blue Lines projette de changer les moteurs des bateaux existants pour réduire l’empreinte carbone de la société et faire progresser la fiabilité des moteurs. Enfin, Le transporteur s’appuiera sur un outil de Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur afin d’optimiser l’organisation de l’exploitation de la flottille et sa maintenance en temps réel.

Et pour finir, bonne nouvelle ce changement de délégataire ne sera pas accompagné d’une augmentation du tarif, le prix du ticket restera inchangé.

Thomas THURAR

