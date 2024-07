Veillée de l’émancipation.

« N’oubliez pas de vous responsabiliser » est le thème de la veillée de La Commission de soutien aux réparations d’Antigua-et-Barbuda qui a annoncé que le pays célébrerait cette année le 190e anniversaire de l’émancipation de l’esclavage en 1834 sous le thème : « Se souvenir de donner du pouvoir ». &nLa Commission affirme que la reconnaissance et la célébration de cet événement marquant ne constituent pas seulement une activité culturelle, mais un moment de réflexion sérieuse sur les réalisations de la nation et de la région des Caraïbes.

Les activités prévues pour la célébration de cette année débuteront le 26 juillet, avec l’organisation de la Journée de la tenue africaine. Cette journée est l’occasion pour les citoyens de porter fièrement des dashikis et des tenues culturelles africaines, en l’honneur du patrimoine africain et en rendant hommage aux ancêtres qui ont combattu pour la liberté de la nation.

La 16e édition annuelle de la veillée de veille aura lieu le 31 juillet au Jardin botanique à partir de 19h30. La veillée de veille est une tradition chère aux Africains réduits en esclavage qui attendent avec impatience la nouvelle de leur libération. C’est une soirée de musique, de libations, de percussions, de messages, de chansons, de performances de groupes de musique et bien plus encore – une célébration de la liberté, de la foi, de la communauté et de la résilience.

Cette année, le discours principal sera prononcé par le Dr June Soomer, présidente de Sainte-Lucie de l’Instance permanente des Nations Unies pour les personnes d’ascendance africaine.

Les célébrations se poursuivront avec le service religieux annuel du jour de l’émancipation à l’église morave de Greenbay le 1er août à 6 heures du matin.

Après le service religieux, une journée de célébration vous attend au cœur de St John’s, avec de la nourriture délicieuse, de l’artisanat, de la musique, des divertissements et bien plus encore.